Доба на Донеччині: внаслідок російських обстрілів поранено 5 людей, пошкоджено 46 будівель. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено адміністративну будівлю.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Лозовому — приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 8 багатоповерхівок та адмінбудівлю. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 3 триповерхівки, склад, 3 нежитлові приміщення і 10 гаражів. У Новодонецькому пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено будинок і автомобіль. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і господарчу споруду.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків. Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 145 людей, у тому числі 40 дітей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

