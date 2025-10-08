РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9929 посетителей онлайн
Новости Фото Распространение наркотиков
296 2

Сбывал психотропы через "закладки": в Ровно будут судить 17-летнего парня, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ровно полицейские разоблачили 17-летнего юношу, который распространял психотроп "PVP".

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает Цензор.НЕТ.

В Ровно будут судить 17-летнего сбытчика психотропов

Правоохранители изъяли у него 101 зип-пакет с веществом, стоимость которого по "черному" рынку составляет около 50 тысяч гривен.

Во время обыска в июле по месту жительства несовершеннолетнего нашли психотроп, мобильный телефон и оборудование для фасовки. Парень объяснил, что решил "подзаработать", покупая наркотик в интернете и раскладывая "закладки" в городе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны двое мужчин, которые обеспечивали незаконную переправку лиц через границу на Волыни. ФОТОрепортаж

нацполиция
нацполиция
нацполиция

Во время осмотра территории полицейские изъяли еще 15 свертков с психотропным веществом. Несовершеннолетнему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Сейчас юноша находится под ночным домашним арестом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

наркотики (2172) Нацполиция (16814) Ровно (540) Ровенская область (1287) Ровенский район (28)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підзаробив недоумок
показать весь комментарий
08.10.2025 15:44 Ответить
Хлопець пояснив, що вирішив "підзаробити", купуючи наркотик в інтернеті та розкладаючи "закладки" у місті.

От і підзаробить рочків 7 тюрми.
Життя дурачків не вчить!😆
показать весь комментарий
08.10.2025 15:47 Ответить
 
 