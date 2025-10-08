Сбывал психотропы через "закладки": в Ровно будут судить 17-летнего парня, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ровно полицейские разоблачили 17-летнего юношу, который распространял психотроп "PVP".
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители изъяли у него 101 зип-пакет с веществом, стоимость которого по "черному" рынку составляет около 50 тысяч гривен.
Во время обыска в июле по месту жительства несовершеннолетнего нашли психотроп, мобильный телефон и оборудование для фасовки. Парень объяснил, что решил "подзаработать", покупая наркотик в интернете и раскладывая "закладки" в городе.
Во время осмотра территории полицейские изъяли еще 15 свертков с психотропным веществом. Несовершеннолетнему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Сейчас юноша находится под ночным домашним арестом.
От і підзаробить рочків 7 тюрми.
Життя дурачків не вчить!😆