403 2

Збував психотропи через "закладки": у Рівному судитимуть 17-річного хлопця, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Рівному поліцейські викрили 17-річного юнака, який розповсюджував психотроп "PVP". 

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці вилучили у нього 101 зіп-пакет із речовиною, вартість якої за "чорним" ринком становить близько 50 тисяч гривень.

Під час обшуку в липні за місцем проживання неповнолітнього знайшли психотроп, мобільний телефон і обладнання для фасування. Хлопець пояснив, що вирішив "підзаробити", купуючи наркотик в інтернеті та розкладаючи "закладки" у місті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох чоловіків, які забезпечували незаконне переправлення осіб через кордон на Волині. ФОТОрепортаж

нацполіція
нацполіція
нацполіція

Під час огляду території поліцейські вилучили ще 15 згортків із психотропною речовиною. Неповнолітньому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі. Наразі юнак перебуває під нічним домашнім арештом.

наркотики (1477) Нацполіція (15544) Рівне (585) Рівненська область (1232) Рівненський район (29)
підзаробив недоумок
08.10.2025 15:44 Відповісти
08.10.2025 15:44 Відповісти
Хлопець пояснив, що вирішив "підзаробити", купуючи наркотик в інтернеті та розкладаючи "закладки" у місті.

От і підзаробить рочків 7 тюрми.
Життя дурачків не вчить!😆
08.10.2025 15:47 Відповісти
08.10.2025 15:47 Відповісти
 
 