Збував психотропи через "закладки": у Рівному судитимуть 17-річного хлопця, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Рівному поліцейські викрили 17-річного юнака, який розповсюджував психотроп "PVP".

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці вилучили у нього 101 зіп-пакет із речовиною, вартість якої за "чорним" ринком становить близько 50 тисяч гривень.

Під час обшуку в липні за місцем проживання неповнолітнього знайшли психотроп, мобільний телефон і обладнання для фасування. Хлопець пояснив, що вирішив "підзаробити", купуючи наркотик в інтернеті та розкладаючи "закладки" у місті.

Під час огляду території поліцейські вилучили ще 15 згортків із психотропною речовиною. Неповнолітньому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі. Наразі юнак перебуває під нічним домашнім арештом.

