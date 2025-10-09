РУС
Едва не погиб от переохлаждения в Тисе: на Закарпатье задержан уклонист, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно попасть в Румынию через реку Тиса, и его переправщика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Фото: ГПСУ
Фото: ГПСУ

Военнослужащие Мукачевского пограничного отряда совместно с полицией остановили 29-летнего жителя Запорожской области в пяти метрах от государственной границы. Мужчина едва не погиб от переохлаждения - пограничники оказали ему помощь, обеспечили теплой одеждой и напитками.

Задержанный рассказал, что воспользовался услугами закарпатца, который обещал переправить его через границу за 11 тысяч долларов. Два дня он скрывался в частном доме, после чего отправился по указанному маршруту.

Фото: ГПСУ
Фото: ГПСУ

Вследствие совместной операции пограничников, криминальной полиции и прокуратуры в селе Грушово задержали организатора переправки. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а нарушителю границы составили админпротокол по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Следственные действия продолжаются.

+3
Бідолашний... Зараз розплачуся...
показать весь комментарий
09.10.2025 18:03 Ответить
+1
я уже плачу.....
показать весь комментарий
09.10.2025 18:06 Ответить
+1
І біологічну?
показать весь комментарий
09.10.2025 18:12 Ответить
Бідолашний... Зараз розплачуся...
показать весь комментарий
09.10.2025 18:03 Ответить
я уже плачу.....
показать весь комментарий
09.10.2025 18:06 Ответить
Якщо хочете більшої підтримки мобілізації, мають бути терміни служби. Для того, щоб з'явились терміни служби, треба заморозити війну, а для цього треба створити ядерну та хімічну зброї.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:09 Ответить
І біологічну?
показать весь комментарий
09.10.2025 18:12 Ответить
ви вже задавали це питання, ні.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:13 Ответить
Ах, так. Біологічна зброя може зачепити Європу, а ядерна та хімічна б'ють точково і несуть загрозу тільки кацапам. Я тоді довго сміявся.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:15 Ответить
Припустимо, що яз і хімічна зброя також зачеплять європу. Нам то що з цього? Головне, створити зброю судного дня, наш аналог samson option, який буде застосовано виключно у випадку програшу. Наприклад, у випадку прориву фронту з великим просуванням русні, яке неможливо зупинити. В такому випадку нам вже все одно, бо війні кінець.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:20 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2025 18:10 Ответить
Я і зараз можу. Весною подумую таки до Румунії з'їздити. Взяти напрокат мот і поподорожувати. Мову недарма ж вивчив.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:14 Ответить
Як ти можеш подорожувати, коли країна веде війну за своє існування????? Ах ти ж ухилянт поганий!!!
показать весь комментарий
09.10.2025 18:20 Ответить
Він воював, має право.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:25 Ответить
А що вже перемога здобута і Україні нічого загрожує? А як кацапи переможуть і до нього до дому прийдуть?
показать весь комментарий
09.10.2025 18:27 Ответить
Має право, може у нього були такі поранення, які унеможливлюють подальше служіння в ЗСУ
показать весь комментарий
09.10.2025 18:31 Ответить
То вільно подорожувати мають право тільки ті, хто воював???
показать весь комментарий
09.10.2025 18:31 Ответить
Зараз напише, що він вже своє відвоював і на подальшу долю країни йому наплювати
показать весь комментарий
09.10.2025 18:25 Ответить
Тобто, кататись по Європі здоров"я цілком вистачає, а воювати вже нема?
показать весь комментарий
09.10.2025 18:30 Ответить
Нехай тепер зігрівається у штурмових забігах на Донеччині. Заслужив.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:25 Ответить
Армія погірше тюрми буде? На тому наголошуєш?
показать весь комментарий
09.10.2025 18:28 Ответить
це потужний,диванний нафронтник
показать весь комментарий
09.10.2025 18:30 Ответить
Так і є. Захист країни вже давно перетворений з почесного обов"язку на покарання.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:32 Ответить
Чого ти тут сидиш і постійно відправляєш на війну?Психічно не здоровий,чи,що з тобою не так?
показать весь комментарий
09.10.2025 18:29 Ответить
Суд вирішує на рахунок ухилянта.Цензор плює на закон і конституцію,беручи приклад зі зрадника ішака?
показать весь комментарий
09.10.2025 18:28 Ответить
Ого, в ухилянта з написом "поліція" срака, та й пика за вуха вилізла ззаду
показать весь комментарий
09.10.2025 18:29 Ответить
Об*їдає дрища ДПСУ .Однострій в джинсах,напевно до поліції ринок кришував.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:32 Ответить
Слимаковому роду нема переводу.
Раків шкода.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:30 Ответить
 
 