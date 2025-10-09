Едва не погиб от переохлаждения в Тисе: на Закарпатье задержан уклонист, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно попасть в Румынию через реку Тиса, и его переправщика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Военнослужащие Мукачевского пограничного отряда совместно с полицией остановили 29-летнего жителя Запорожской области в пяти метрах от государственной границы. Мужчина едва не погиб от переохлаждения - пограничники оказали ему помощь, обеспечили теплой одеждой и напитками.

Задержанный рассказал, что воспользовался услугами закарпатца, который обещал переправить его через границу за 11 тысяч долларов. Два дня он скрывался в частном доме, после чего отправился по указанному маршруту.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вследствие совместной операции пограничников, криминальной полиции и прокуратуры в селе Грушово задержали организатора переправки. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а нарушителю границы составили админпротокол по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пилоты подразделения "Феникс" ГПСУ с помощью FPV-дронов ликвидировали около 50 оккупантов. ВИДЕО