Пилоты подразделения "Фенікс" ГПСУ с помощью FPV-дронов ликвидировали около 50 оккупантов. ВИДЕО
Пограничники-пилоты подразделения "Фенікс" с помощью FPV-дронов и "Vampire" ликвидировали около 50 оккупантов, 2 единицы бронетехники, 2 автомобиля и 2 мотоцикла
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение подразделения "Фенікс".
"Один FPV-дрон - минус 6 оккупантов и автомобиль; еще один дрон - минус 2 "байкера" со своими "железными конями". И изюминка вечера - сброс по оккупанту с "Вампира" в объективе камеры FPV-дрона, который за мгновение поразил свою цель", - говорится в сообщении.
В итоге
- ликвидировано около 50 оккупантов,
- уничтожено 2 мотоцикла,
- 2 автомобиля,
- 2 единицы бронетехники.
"Героем может стать каждый! Присоединяйся по ссылке или позвонив по телефонам: +38 097 888 80 11 и +38 095 888 80 11", - призвали в подразделении.
Респект козакам за невтомну працю!