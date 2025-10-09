Пилоты подразделения "Фенікс" ГПСУ с помощью FPV-дронов ликвидировали около 50 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники-пилоты подразделения "Фенікс" с помощью FPV-дронов и "Vampire" ликвидировали около 50 оккупантов, 2 единицы бронетехники, 2 автомобиля и 2 мотоцикла

"Один FPV-дрон - минус 6 оккупантов и автомобиль; еще один дрон - минус 2 "байкера" со своими "железными конями". И изюминка вечера - сброс по оккупанту с "Вампира" в объективе камеры FPV-дрона, который за мгновение поразил свою цель", - говорится в сообщении.

В итоге

ликвидировано около 50 оккупантов,

уничтожено 2 мотоцикла,

2 автомобиля,

2 единицы бронетехники.

