Пілоти підрозділу "Фенікс" ДПСУ за допомогою FPV-дронів ліквідували близько 50 окупантів. ВIДЕО
Прикордонники-пілоти підрозділу "Фенікс" за допомогою FPV-дронів та "Vampire" ліквідували близько 50 окупантів, 2 одиниці бронетехніки, 2 автівки та 2 мотоцикли
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис підрозділу "Фенікс".
"Один FPV-дрон — мінус 6 окупантів й автівка; ще один дрон — мінус 2 "байкера" зі своїми "залізними конями". І родзинка вечора — скид по окупанту з "Вампіра" в об’єктиві камери FPV-дрона, який за мить уразив свою ціль", - ідеться в повідомленні.
У підсумку
- ліквідовано близько 50 окупантів,
- знищено 2 мотоцикли,
- 2 автівки,
- 2 одиниці бронетехніки.
"Героєм може стати кожен! Приєднуйся за посиланням або зателефонувавши за номерами: +38 097 888 80 11 та +38 095 888 80 11", - закликали у підрозділі.
Респект козакам за невтомну працю!