УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9378 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
637 1

Пілоти підрозділу "Фенікс" ДПСУ за допомогою FPV-дронів ліквідували близько 50 окупантів. ВIДЕО

Прикордонники-пілоти підрозділу "Фенікс" за допомогою FPV-дронів та "Vampire" ліквідували близько 50 окупантів, 2 одиниці бронетехніки, 2 автівки та 2 мотоцикли

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис підрозділу "Фенікс".

"Один FPV-дрон — мінус 6 окупантів й автівка; ще один дрон — мінус 2 "байкера" зі своїми "залізними конями". І родзинка вечора — скид по окупанту з "Вампіра" в об’єктиві камери FPV-дрона, який за мить уразив свою ціль", - ідеться в повідомленні.

У підсумку

  • ліквідовано близько 50 окупантів,
  • знищено 2 мотоцикли,
  • 2 автівки,
  • 2 одиниці бронетехніки.

Також дивіться: Влучно і жорстко: прикордонники знищили польовий склад і техніку армії РФ. ВIДЕО

"Героєм може стати кожен! Приєднуйся за посиланням або зателефонувавши за номерами: +38 097 888 80 11 та +38 095 888 80 11", - закликали у підрозділі.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6483) fpv-дрон (220)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Файно! Ой як файно!
Респект козакам за невтомну працю!
показати весь коментар
09.10.2025 17:35 Відповісти
 
 