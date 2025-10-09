Пілоти підрозділу "Фенікс" ДПСУ за допомогою FPV-дронів ліквідували близько 50 окупантів. ВIДЕО

Прикордонники-пілоти підрозділу "Фенікс" за допомогою FPV-дронів та "Vampire" ліквідували близько 50 окупантів, 2 одиниці бронетехніки, 2 автівки та 2 мотоцикли

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис підрозділу "Фенікс".

"Один FPV-дрон — мінус 6 окупантів й автівка; ще один дрон — мінус 2 "байкера" зі своїми "залізними конями". І родзинка вечора — скид по окупанту з "Вампіра" в об’єктиві камери FPV-дрона, який за мить уразив свою ціль", - ідеться в повідомленні.

У підсумку

ліквідовано близько 50 окупантів,

знищено 2 мотоцикли,

2 автівки,

2 одиниці бронетехніки.

Також дивіться: Влучно і жорстко: прикордонники знищили польовий склад і техніку армії РФ. ВIДЕО

"Героєм може стати кожен! Приєднуйся за посиланням або зателефонувавши за номерами: +38 097 888 80 11 та +38 095 888 80 11", - закликали у підрозділі.