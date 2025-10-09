Ледь не загинув від переохолодження у Тисі: на Закарпатті затримано ухилянта, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники затримали порушника, який намагався незаконно потрапити до Румунії через річку Тиса, та його переправника.

Військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону спільно з поліцією зупинили 29-річного жителя Запорізької області за п’ять метрів від державного кордону. Чоловік ледь не загинув від переохолодження - прикордонники надали йому допомогу, забезпечили теплим одягом і напоями.

Затриманий розповів, що скористався послугами закарпатця, який обіцяв переправити його через кордон за 11 тисяч доларів. Два дні він переховувався у приватному будинку, після чого вирушив за вказаним маршрутом.

У результаті спільної операції прикордонників, кримінальної поліції та прокуратури в селі Грушово затримали організатора переправлення. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а порушнику кордону склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Слідчі дії тривають.

