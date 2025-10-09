УКР
Ледь не загинув від переохолодження у Тисі: на Закарпатті затримано ухилянта, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники затримали порушника, який намагався незаконно потрапити до Румунії через річку Тиса, та його переправника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Закарпатті затримали "плавця" через Тису та його переправника
Фото: ДПСУ

Військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону спільно з поліцією зупинили 29-річного жителя Запорізької області за п’ять метрів від державного кордону. Чоловік ледь не загинув від переохолодження - прикордонники надали йому допомогу, забезпечили теплим одягом і напоями.

Затриманий розповів, що скористався послугами закарпатця, який обіцяв переправити його через кордон за 11 тисяч доларів. Два дні він переховувався у приватному будинку, після чого вирушив за вказаним маршрутом.

На Закарпатті затримали "плавця" через Тису та його переправника
Фото: ДПСУ

У результаті спільної операції прикордонників, кримінальної поліції та прокуратури в селі Грушово затримали організатора переправлення. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а порушнику кордону склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Слідчі дії тривають.

Держприкордонслужба ДПСУ ухилянти Закарпатська область
