Последствия ударов врага по Харьковской области: повреждены 2 автомобиля, 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ направляли огонь по населенным пунктам Изюмского и Купянского районов Харьковщины. Против мирного населения захватчики применили беспилотные летательные аппараты различных типов.

Из-за попадания получили поражения домохозяйства местных жителей, хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

9 октября полицейские осуществили 13 осмотров мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 10 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией российской федерации.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 26 810 военных преступлениях, совершенных на территории области.

В Нацполиции сообщают, что продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые подвергаются постоянным обстрелам и в которых объявлена обязательная эвакуация. Все, кто желает выехать из опасных районов, могут обратиться в полицию по телефону 102.







