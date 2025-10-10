Последствия ударов врага по Харьковской области: повреждены 2 автомобиля, 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки войска РФ направляли огонь по населенным пунктам Изюмского и Купянского районов Харьковщины. Против мирного населения захватчики применили беспилотные летательные аппараты различных типов.
Из-за попадания получили поражения домохозяйства местных жителей, хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.
9 октября полицейские осуществили 13 осмотров мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 10 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией российской федерации.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 26 810 военных преступлениях, совершенных на территории области.
В Нацполиции сообщают, что продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые подвергаются постоянным обстрелам и в которых объявлена обязательная эвакуация. Все, кто желает выехать из опасных районов, могут обратиться в полицию по телефону 102.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль