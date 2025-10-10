Наслідки ударів ворога по Харківщині: пошкоджено 2 автомобілі, 2 приватних будинки та 2 господарчі споруди. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ скеровували вогонь по населених пунктах Ізюмського та Куп’янського районів Харківщини. Проти мирного населення загарбники застосували безпілотні літальні апарати різних типів.

Через влучання зазнали уражень домогосподарства місцевих жителів, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

9 жовтня поліцейські здійснили 13 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 10 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 810 воєнних злочинів, скоєних на території області.

У Нацполіції повідомляють, що триває евакуація з населених пунктів, які зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.







