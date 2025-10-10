Окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, ще 6 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Херсонщини, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, а також було пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Білозерка, Українка, Кізомис, Новодмитрівка, Інгулець, Новоолександрівка, Антонівка, Софіївка, Ромашкове, Садове, Комишани, Придніпровське, Велетенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Львове, Милове, Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Токарівка та Тягинка.

Зазначається, що російські війська били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

"Пошкоджено 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків. Також окупанти зруйнували будівлю банку, магазин, гараж та приватні автомобілі", - повідомив очільник ОВА.











Також читайте: Рашисти атакували авто комунальників у Херсоні: загинув водій, троє поранених