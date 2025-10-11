Дроны СБУ нанесли удар по НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, - источники. ФОТО

Утром 11 октября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ устроили "хлопок" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнефть-УНПЗ", который расположен в городе Уфа (республика Башкортостан, РФ), в 1400 километрах от Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.

Как отмечается, Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами вооруженные силы врага.

"После взрывов на территории "Башнефть-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6", - говорится в сообщении.

"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане - в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины", - сообщил информированный источник в СБУ.

