Войска РФ нанесли удар по Запорожскому району: ранен мужчина, поврежден автомобиль. ФОТО

54-летний мужчина ранен вследствие вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что россияне ударили fpv-дроном по Беленькому. Поврежден легковой автомобиль, припаркованный во дворе частного дома.

"Раненому мужчине оказывается необходимая помощь", - уточнили в ОВА.

поврежденный автомобиль в Беленьком

обстрел (29961) Запорожская область (3637) Запорожский район (296) Беленькое (13)
