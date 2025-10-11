Войска РФ нанесли удар по Запорожскому району: ранен мужчина, поврежден автомобиль. ФОТО
54-летний мужчина ранен вследствие вражеской атаки на Запорожский район.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что россияне ударили fpv-дроном по Беленькому. Поврежден легковой автомобиль, припаркованный во дворе частного дома.
"Раненому мужчине оказывается необходимая помощь", - уточнили в ОВА.
