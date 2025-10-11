УКР
Війська РФ ударили по Запорізькому району: поранено чоловіка, пошкоджено автівку. ФОТО

54-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що росіяни ударили fpv-дроном по Біленькому. Пошкоджений легковий автомобіль, припаркований на подвір’ї приватного будинку.

"Пораненому чоловікові надається необхідна допомога", - уточнили в ОВА.

пошкоджений автомобіль у Біленькому

