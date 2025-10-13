Враг атаковал Харьков дроном, повреждено общежитие и автомобили (обновлено). ФОТО

Утром 13 октября в Харькове прогремел взрыв в центральной части Киевского района города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Произошел взрыв в центральной части Киевского района города, в жилой застройке, в домах выбиты стекла. Причины взрыва устанавливаются", - говорится в сообщении.

Воздушные силы после 9 часов сообщали о скоростной цели на северо-восток Харьковщины. Была ли угроза непосредственно для Харькова и связан ли взрыв с вражеским обстрелом пока не известно.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг нанес удар БпЛА по Киевскому району Харькова.

"Повреждено остекление окон общежития и 2 гражданских автомобиля. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.

На месте работают подразделения ГСЧС.