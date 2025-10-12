Харьков - снова под обстрелом: в городе было несколько взрывов
Во время воздушной тревоги в Харькове прозвучало несколько взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме написал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, предварительно под вражеской атакой оказался Шевченковский район города. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Ранее Синегубов информировал об ударе по городу БПЛА.
"По предварительным данным, "прилет" произошел в Шевченковском районе города рядом с жилыми домами".
В течение воскресенья, 12 октября, российские захватчики также атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. Из-за вражеских обстрелов погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также мы писали, что вечером воскресенья, 12 октября, российские захватчики продолжили атаку на Киев ударными беспилотниками.
