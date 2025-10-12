РУС
Новости Обстрел Харькова
Харьков - снова под обстрелом: в городе было несколько взрывов

Атака на Харьков. Город под огнем оккупантов

Во время воздушной тревоги в Харькове прозвучало несколько взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме написал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, предварительно под вражеской атакой оказался Шевченковский район города. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Также читайте: Массированная атака РФ на Харьков: энергоснабжение восстановлено, - "Харківобеэнерго"

Ранее Синегубов информировал об ударе по городу БПЛА.

"По предварительным данным, "прилет" произошел в Шевченковском районе города рядом с жилыми домами".

Также читайте: Взрыв в Харькове: враг атаковал город управляемой авиабомбой

В течение воскресенья, 12 октября, российские захватчики также атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. Из-за вражеских обстрелов погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также мы писали, что вечером воскресенья, 12 октября, российские захватчики продолжили атаку на Киев ударными беспилотниками.

Автор: 

беспилотник (4403) взрыв (6934) Харьков (7774) атака (608) Харьковская область (1704) Харьковский район (581)
Добре, що поруч.
12.10.2025 23:06 Ответить
 
 