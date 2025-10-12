Харків знову під обстрілом: у місті пролунало кілька вибухів

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунало кілька вибухів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо під ворожою атакою опинився Шевченківський район міста. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Раніше Синєгубов інформував про удар по місту БпЛА.

"За попередніми даними, "приліт" стався у Шевченківському районі міста поруч із житловими будинками".

Упродовж неділі, 12 жовтня, російські загарбники також атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Через ворожі обстріли загинули чоловік та жінка, ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також ми писали, що ввечері неділі, 12 жовтня, російські загарбники продовжили атаку на Київ ударними безпілотниками.