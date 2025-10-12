УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7029 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака ударних БпЛА Атака дронів на регіони РФ
3 442 11

Вибухи на авіазаводі у Смоленську: наслідки удару безпілотників. ВIДЕО

У ніч на 12 жовтня в російському Смоленську оголошували повітряну тривогу через загрозу атак безпілотників, а згодом з’явились повідомлення про вибухи поблизу авіаційного заводу.

Вибухи пролунали в районі аеродрому, де розташований Смоленський авіаційний завод, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На відео зафіксовано димовий слід, імовірно, від зенітної ракети, а геолокація підтвердила напрямок удару саме по території заводу.

В соцмережах зазначається, що після вибуху над підприємством піднявся густий стовп диму, що може свідчити про ураження виробничих об'єктів дронами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільша нафтобаза в окупованому Криму вже п’яту добу горить після удару українських дронів, – росЗМІ

атака (626) ЗСУ (7994) дрони (6007)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
а всмолєнску не такі кацапи живуть як в москві? Їх усіх треба дубасити!
показати весь коментар
12.10.2025 12:27 Відповісти
+6
Отомстим за Катынь
И за президента Качинского
Учитесь , поляки
показати весь коментар
12.10.2025 12:12 Відповісти
+5
Кацапи повинні заскавчати
показати весь коментар
12.10.2025 12:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отомстим за Катынь
И за президента Качинского
Учитесь , поляки
показати весь коментар
12.10.2025 12:12 Відповісти
Кацапи повинні заскавчати
показати весь коментар
12.10.2025 12:13 Відповісти
смоленськ, це москва? чи хоча б мкад? нє?
от блін!
коли ж вже зелена помста за київ почнеться?
показати весь коментар
12.10.2025 12:19 Відповісти
а всмолєнску не такі кацапи живуть як в москві? Їх усіх треба дубасити!
показати весь коментар
12.10.2025 12:27 Відповісти
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
показати весь коментар
12.10.2025 12:52 Відповісти
© рівень гусофобії недостатній >)
показати весь коментар
12.10.2025 12:58 Відповісти
Ти з фронту строчиш?
Чи з генштабу?
Навіщо ото срати на форумі?
показати весь коментар
12.10.2025 13:32 Відповісти
Шкода, що не видно результату. Там має все палати.
показати весь коментар
12.10.2025 12:44 Відповісти
ЧУДОВО
показати весь коментар
12.10.2025 12:54 Відповісти
С авиацией на болотах надо кончать, ишаки должны стать основным средством передвижения в *********.
показати весь коментар
12.10.2025 13:04 Відповісти
... в сторону Урала
показати весь коментар
12.10.2025 13:24 Відповісти
 
 