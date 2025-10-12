Вибухи на авіазаводі у Смоленську: наслідки удару безпілотників. ВIДЕО

У ніч на 12 жовтня в російському Смоленську оголошували повітряну тривогу через загрозу атак безпілотників, а згодом з’явились повідомлення про вибухи поблизу авіаційного заводу.

Вибухи пролунали в районі аеродрому, де розташований Смоленський авіаційний завод, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

На відео зафіксовано димовий слід, імовірно, від зенітної ракети, а геолокація підтвердила напрямок удару саме по території заводу.

В соцмережах зазначається, що після вибуху над підприємством піднявся густий стовп диму, що може свідчити про ураження виробничих об'єктів дронами.

