Вибухи на авіазаводі у Смоленську: наслідки удару безпілотників. ВIДЕО
У ніч на 12 жовтня в російському Смоленську оголошували повітряну тривогу через загрозу атак безпілотників, а згодом з’явились повідомлення про вибухи поблизу авіаційного заводу.
Вибухи пролунали в районі аеродрому, де розташований Смоленський авіаційний завод, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.
На відео зафіксовано димовий слід, імовірно, від зенітної ракети, а геолокація підтвердила напрямок удару саме по території заводу.
В соцмережах зазначається, що після вибуху над підприємством піднявся густий стовп диму, що може свідчити про ураження виробничих об'єктів дронами.
