Взрывы на авиазаводе в Смоленске: последствия удара беспилотников. ВИДЕО

В ночь на 12 октября в российском Смоленске объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак беспилотников, а впоследствии появились сообщения о взрывах вблизи авиационного завода.

Взрывы прогремели в районе аэродрома, где расположен Смоленский авиационный завод, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

На видео зафиксирован дымовой след, предположительно, от зенитной ракеты, а геолокация подтвердила направление удара именно по территории завода.

В соцсетях отмечается, что после взрыва над предприятием поднялся густой столб дыма, что может свидетельствовать о поражении производственных объектов дронами.

