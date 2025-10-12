РУС
Взрывы на авиазаводе в Смоленске: последствия удара беспилотников. ВИДЕО

В ночь на 12 октября в российском Смоленске объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак беспилотников, а впоследствии появились сообщения о взрывах вблизи авиационного завода.

Взрывы прогремели в районе аэродрома, где расположен Смоленский авиационный завод, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

На видео зафиксирован дымовой след, предположительно, от зенитной ракеты, а геолокация подтвердила направление удара именно по территории завода.

В соцсетях отмечается, что после взрыва над предприятием поднялся густой столб дыма, что может свидетельствовать о поражении производственных объектов дронами.

+11
а всмолєнску не такі кацапи живуть як в москві? Їх усіх треба дубасити!
12.10.2025 12:27 Ответить
+7
Отомстим за Катынь
И за президента Качинского
Учитесь , поляки
12.10.2025 12:12 Ответить
+7
Кацапи повинні заскавчати
12.10.2025 12:13 Ответить
12.10.2025 12:12 Ответить
12.10.2025 12:13 Ответить
смоленськ, це москва? чи хоча б мкад? нє?
от блін!
коли ж вже зелена помста за київ почнеться?
12.10.2025 12:19 Ответить
12.10.2025 12:27 Ответить
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
12.10.2025 12:52 Ответить
© рівень гусофобії недостатній >)
12.10.2025 12:58 Ответить
Ти з фронту строчиш?
Чи з генштабу?
Навіщо ото срати на форумі?
12.10.2025 13:32 Ответить
Шкода, що не видно результату. Там має все палати.
12.10.2025 12:44 Ответить
ЧУДОВО
12.10.2025 12:54 Ответить
С авиацией на болотах надо кончать, ишаки должны стать основным средством передвижения в *********.
12.10.2025 13:04 Ответить
... в сторону Урала
12.10.2025 13:24 Ответить
 
 