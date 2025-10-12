Взрывы на авиазаводе в Смоленске: последствия удара беспилотников. ВИДЕО
В ночь на 12 октября в российском Смоленске объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак беспилотников, а впоследствии появились сообщения о взрывах вблизи авиационного завода.
Взрывы прогремели в районе аэродрома, где расположен Смоленский авиационный завод, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.
На видео зафиксирован дымовой след, предположительно, от зенитной ракеты, а геолокация подтвердила направление удара именно по территории завода.
В соцсетях отмечается, что после взрыва над предприятием поднялся густой столб дыма, что может свидетельствовать о поражении производственных объектов дронами.
Топ комментарии
Лантух
12.10.2025 12:27
Галина Боброва
12.10.2025 12:12
Валентин Коваль
12.10.2025 12:13
И за президента Качинского
Учитесь , поляки
от блін!
коли ж вже зелена помста за київ почнеться?
Чи з генштабу?
Навіщо ото срати на форумі?