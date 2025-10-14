РУС
От $10 до 15 тысяч за нелегальный выезд за границу: в Киеве будут судить членов организованной группы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В начале 2025 года оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями Печерского управления ГУНП в городе Киеве разоблачили группу столичных "перевозчиков".

53-летний киевлянин, как организатор, привлек к противоправной деятельности нескольких жителей Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Как установили правоохранители, группа лиц действовала на территории столицы и за денежное вознаграждение предлагала мужчинам призывного возраста нелегально выехать за пределы страны.

Фигуранты привозили "клиентов" на столичный железнодорожный вокзал, откуда последние направлялись на Закарпатье. Один из участников группировки встречал "туристов" в Ужгороде и заселял в отель, там им давали указания относительно незаконного пересечения границы так называемой зеленкой.

Свои "услуги" за организованный незаконный трансфер в страны ЕС дельцы оценивали в сумму от 10 000 до 15 000 долларов с каждого.

На основании собранных доказательств четырем участникам группировки следователи сообщили о подозрении.

задержание
задержание
задержание
задержание
задержание

а виїзд діточок мєнтів прокурорів суддів чиновників, легальний?
14.10.2025 14:24
Очевидно, що саме їхні діточки і користувалися послугами злочинців зі статті. У пересічних українців немає 10-15 тис доларів
14.10.2025 15:08
 
 