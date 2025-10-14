Від $10 до 15 тисяч за нелегальний виїзд за кордон: у Києві судитимуть членів організованої групи. ФОТОрепортаж

На початку 2025 року оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими Печерського управління ГУНП у місті Києві викрили групу столичних "перевізників".

53-річний киянин, як організатор, залучив до протиправної діяльності кількох мешканців Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як встановили правоохоронці, група осіб діяла на території столиці та за грошову винагороду пропонувала чоловікам призовного віку нелегально виїхати за межі країни.

Фігуранти привозили "клієнтів" на столичний залізничний вокзал, звідки останні прямували до Закарпаття. Один з учасників угруповання зустрічав "туристів" в Ужгороді і заселяв в готель, там їм давали вказівки щодо незаконного перетину кордону так званою зеленкою.

Свої "послуги" за організований незаконний трансфер до країн ЄС ділки оцінювали у суму від 10 000 до 15 000 доларів з кожного.

На підставі зібраних доказів чотирьом учасникам угруповання слідчі повідомили про підозру.

