Сутки в Донецкой области: шесть жителей ранены в результате российских обстрелов. ФОТО
За прошедшие сутки оккупанты нанесли серии ударов по Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Покровске разрушен дом.
Краматорский район
В Лимане повреждены многоэтажка, частный дом и админздание. В Святогорске уничтожен автомобиль. В Славянске разрушен дом, повреждены 9 домов и 2 автомобиля. В Краматорске повреждены 14 домов и линия электропередач. В Андреевке повреждены 2 дома, админздание и авто. В Дружковке ранены 2 человека, еще по 1 раненому - в Старорайском и Алексеево-Дружковке. В Константиновке ранены 2 человека, повреждена многоэтажка.
Бахмутский район
В Северске повреждены 5 домов.
Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 80 человек, в том числе 18 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль