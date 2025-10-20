Сутки в Донецкой области: шесть жителей ранены в результате российских обстрелов. ФОТО

За прошедшие сутки оккупанты нанесли серии ударов по Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Покровске разрушен дом.

Краматорский район

В Лимане повреждены многоэтажка, частный дом и админздание. В Святогорске уничтожен автомобиль. В Славянске разрушен дом, повреждены 9 домов и 2 автомобиля. В Краматорске повреждены 14 домов и линия электропередач. В Андреевке повреждены 2 дома, админздание и авто. В Дружковке ранены 2 человека, еще по 1 раненому - в Старорайском и Алексеево-Дружковке. В Константиновке ранены 2 человека, повреждена многоэтажка.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 80 человек, в том числе 18 детей.















