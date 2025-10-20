Доба на Донеччині: шестеро жителів поранені внаслідок російських обстрілів. ФОТО
Протягом минулої доби окупанти завдали серії ударів по Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Покровську зруйновано будинок.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і адмінбудівлю. У Святогірську знищено автівку. У Слов'янську зруйновано будинок, пошкоджено 9 будинків і 2 автівки. У Краматорську пошкоджено 14 будинків і лінію електропередач. В Андріївці пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю і авто. У Дружківці поранено 2 людини, ще по 1 пораненому — в Старорайському та Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 80 людей, у тому числі 18 дітей.
