РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Фото Незаконная добыча
1 052 2

Полицейские ликвидировали незаконный намыв более 30 тысяч тонн песка на Кременчугском водохранилище. ФОТОрепортаж

В Черкасской области прекращена незаконная добыча песка из Кременчугского водохранилища.

Злоумышленники намывали речной песок за пределами разрешенного участка - на расстоянии около полукилометра от берега, сообщает Цензор.НЕТ.

Для этого они использовали мощный земснаряд - двигателем в 150 лошадиных сил, который за час мог выкачать до 250 кубов песка: эквивалент четырех больших самосвалов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Разрешение, которое имели фигуранты, предусматривало работы в значительно меньшем объеме и на другом участке водоема.

Добытый песок незаконно транспортировали по пульпопроводу на берег и продавали предприятиям и частным лицам, в основном за наличные. Никаких налогов или рентной платы за пользование недрами не платили.

Преступную группу в полном составе разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черкасской области.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция

Также смотрите: Избили мужчину возле ТЦК в Киеве: двум сотрудникам полиции сообщили о подозрении. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16856) Офис Генпрокурора (2711) Черкасская область (142)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
возглавили,так правільніше....
показать весь комментарий
20.10.2025 14:56 Ответить
ТЦК на них немає, мляТЬ!
показать весь комментарий
20.10.2025 15:08 Ответить
 
 