Полицейские ликвидировали незаконный намыв более 30 тысяч тонн песка на Кременчугском водохранилище. ФОТОрепортаж
В Черкасской области прекращена незаконная добыча песка из Кременчугского водохранилища.
Злоумышленники намывали речной песок за пределами разрешенного участка - на расстоянии около полукилометра от берега, сообщает Цензор.НЕТ.
Для этого они использовали мощный земснаряд - двигателем в 150 лошадиных сил, который за час мог выкачать до 250 кубов песка: эквивалент четырех больших самосвалов.
Разрешение, которое имели фигуранты, предусматривало работы в значительно меньшем объеме и на другом участке водоема.
Добытый песок незаконно транспортировали по пульпопроводу на берег и продавали предприятиям и частным лицам, в основном за наличные. Никаких налогов или рентной платы за пользование недрами не платили.
Преступную группу в полном составе разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черкасской области.
Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
