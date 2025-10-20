Полицейские ликвидировали незаконный намыв более 30 тысяч тонн песка на Кременчугском водохранилище. ФОТОрепортаж

В Черкасской области прекращена незаконная добыча песка из Кременчугского водохранилища.

Злоумышленники намывали речной песок за пределами разрешенного участка - на расстоянии около полукилометра от берега, сообщает Цензор.НЕТ.

Для этого они использовали мощный земснаряд - двигателем в 150 лошадиных сил, который за час мог выкачать до 250 кубов песка: эквивалент четырех больших самосвалов.

Разрешение, которое имели фигуранты, предусматривало работы в значительно меньшем объеме и на другом участке водоема.

Добытый песок незаконно транспортировали по пульпопроводу на берег и продавали предприятиям и частным лицам, в основном за наличные. Никаких налогов или рентной платы за пользование недрами не платили.

Преступную группу в полном составе разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черкасской области.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.















