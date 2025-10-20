Поліцейські ліквідували незаконний намив понад 30 тисяч тонн піску на Кременчуцькому водосховищі. ФОТОрепортаж

На Черкащині припинено незаконний видобуток піску з Кременчуцького водосховища.

Зловмисники намивали річковий пісок за межами дозволеної ділянки - на відстані близько пів кілометра від берега, повідомляє Цензор.НЕТ.

Для цього вони використовували потужний земснаряд - двигуном у 150 кінських сил, що за годину міг викачати до 250 кубів піску: еквівалент чотирьох великих самоскидів.

Дозвіл, який мали фігуранти, передбачав роботи у значно меншому обсязі та на іншій ділянці водойми.

Видобутий пісок незаконно транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам, здебільшого за готівку. Жодних податків чи рентної плати за користування надрами не сплачували.

Злочинну групу у повному складі викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Черкаській області.

