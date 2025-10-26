Рашисты ударили КАБами по Ровнополью: погиб мужчина, есть раненый. ФОТО
Утром 26 октября войска РФ атаковали КАБами Ровнополье Запорожской области. Один человек ранен, один - погиб в результате вражеской атаки.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Ровнополью
По его словам, россияне управляемыми авиабомбами ударили по Ровнополью. 63-летний мужчина погиб. У другого пострадавшего контузия.
Ситуация в области за сутки
По данным ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 663 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска рф осуществили 5 авиационных ударов по Степному, Гуляйполю, Успеновке, Малиновке и Павловке.
- 414 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Юрковку, Степногорск, Плавни, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Щербаки, Новоандреевку, Чаривне, Белогорье, Червоне и Малиновку.
- 6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Степного, Орехова, Щербаков и Малиновки.
- 238 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Плавней, Степного. Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Белогорья, Червоного и Малиновки.
Поступило 12 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Володимир Омельянов
