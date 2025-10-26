Рашисти вдарили КАБами по Рівнопіллю : загинув чоловік, є поранений. ФОТО

Зранку 26 жовтня війська РФ атакували КАБами Рівнопілля Запорізької області. Одна людина поранена, одна - загинула внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по Рівнопіллю

За його словами, росіяни керованими авіабомбами ударили по Рівнопіллю. 63-річний чоловік загинув. У іншого постраждалого контузія.

Ситуація в області за добу

За даними ОВА, упродовж доби окупанти завдали 663 удари по 16 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів Степовому, Гуляйполю, Успенівці, Малинівці та Павлівці.

414 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Юрківку, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Щербаки, Новоандріївку, Чарівне, Білогір'я, Червоне та Малинівку.

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Оріхова, Щербаків та Малинівки.

238 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Плавнів, Степового. Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я, Червоного та Малинівки.

Надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.