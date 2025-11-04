РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10774 посетителя онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
504 2

Задержан пограничник, который за $7 тыс. предлагал уклоняющемуся от призыва "помощь" в пересечении границы на Одесчине, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований совместно с Государственной пограничной службой помешали пограничнику организовать незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины еще на этапе переговоров с потенциальным клиентом о "помощи" в пересечении границы в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР. Детали дела

Как отмечается, фигурант, имея доступ к служебной информации и хорошо зная особенности охраны пограничной территории, пообещал помочь мужчине незаконно попасть в Молдову. За 7 тысяч долларов США он должен был показать на карте проложенный "безопасный" маршрут, рассказать, где и когда следует двигаться, в какое время суток, а также дать советы по внешнему виду и необходимым вещам.

Задержание пограничника

28 октября 2025 года правоохранители задержали пограничника, предотвратив реализацию преступного плана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР задержало в Одесской области экс-чиновника военной администрации, который продавал "бронь" уклонистам. ВИДЕО

пограничник помогал уклоняющимся

Что грозит?

  • В настоящее время ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и содействии этому преступлению советами и указаниями, совершенном из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).
  • Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.
  • Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

граница (5420) Одесская область (3933) ГБР (3272) уклонисты (1158)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можливо не поділився.
В інтернеті повно історій про місцевих поводирів, котрі ведуть в сторону паркану в потрібний час.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:31 Ответить
Автору Іріні Дашківській питання: хто надав вам морального права називати людей " ухилянтами", де і в якому законі України прописаний термін " ухилянт" ??
показать весь комментарий
04.11.2025 12:36 Ответить
 
 