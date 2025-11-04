Задержан пограничник, который за $7 тыс. предлагал уклоняющемуся от призыва "помощь" в пересечении границы на Одесчине, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований совместно с Государственной пограничной службой помешали пограничнику организовать незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины еще на этапе переговоров с потенциальным клиентом о "помощи" в пересечении границы в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР. Детали дела

Как отмечается, фигурант, имея доступ к служебной информации и хорошо зная особенности охраны пограничной территории, пообещал помочь мужчине незаконно попасть в Молдову. За 7 тысяч долларов США он должен был показать на карте проложенный "безопасный" маршрут, рассказать, где и когда следует двигаться, в какое время суток, а также дать советы по внешнему виду и необходимым вещам.

Задержание пограничника

28 октября 2025 года правоохранители задержали пограничника, предотвратив реализацию преступного плана.

Что грозит?

В настоящее время ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и содействии этому преступлению советами и указаниями, совершенном из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

