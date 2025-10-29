РУС
ГБР задержало в Одесской области экс-чиновника военной администрации, который продавал "бронь" уклонистам. ВИДЕО

В Одесской области сотрудники ГБР задержали бывшего чиновника районной военной администрации, который наладил схему продажи фиктивных "броней" военнообязанным. За $16 тыс. он обещал снять уклонистов с розыска и устроить их на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Фиктивное бронирование

Сотрудники ГБР разоблачили экс-чиновника военной райгосадминистрации в Одесской области, который наладил махинацию с фиктивным бронированием военнообязанных.

Фигурант, занимавший должность заведующего сектором мобилизационной работы в одной из районных государственных военных администраций в Одесской области, наладил две схемы заработка на уклонистах.

Пока способствовал следствию, организовал другую аферу

Первую его аферу с переправкой мужчин, подлежащих мобилизации, за границу ГБР раскрыло ранее. Тогда, поняв, что "бизнесу" конец, чиновник предложил правоохранителям добровольно сдать соратников. Пока фигурант активно "содействовал" следствию, он параллельно организовал другую аферу.

По оперативным данным, он предлагал военнообязанным за 16 тыс. долларов – снять их с розыска и устроить на объект критической инфраструктуры.

Как отмечается, правоохранители задержали экс-чиновника во время получения очередного транша.

Автор: 

Одесская область (3920) бронирование (169) ГБР (3263) уклонисты (1155)
Чому переважно ЕКСчиновників затримують ЗЕбіли? мабіть коли вони на посаді мусора самі підмазуються до них
29.10.2025 17:45 Ответить
Наволочам, які сприяють ухилянтам зраджувати Батьківщину, слід давати 15 років з повною конфіскацією майна і грошей. Необхідно посилити відповідальність за порушення мобілізаційного режиму і для погрібних сцикунів, які вилазять на світ божий, тільки щоб штурмувати прикордонні ліси, річки і болота у західних областях. А це вже готові штурмовики для ЗСУ !!!
29.10.2025 17:52 Ответить
І головне хто буде брати грощі запікано. Ну все як завжди, упіймали якогось бігунка.
29.10.2025 17:54 Ответить
Кожний ТЦК в кожній області торгує зняттям з розшуку, кожна ВЛК в кожній області торгує довідками Якщо ловлять ТЦК в бусик і не довезли до приміщення ТЦК, то в Дніпрі даєш 3 тис долл і відпускають
29.10.2025 18:00 Ответить
 
 