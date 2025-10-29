ГБР задержало в Одесской области экс-чиновника военной администрации, который продавал "бронь" уклонистам. ВИДЕО

В Одесской области сотрудники ГБР задержали бывшего чиновника районной военной администрации, который наладил схему продажи фиктивных "броней" военнообязанным. За $16 тыс. он обещал снять уклонистов с розыска и устроить их на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Фиктивное бронирование

Сотрудники ГБР разоблачили экс-чиновника военной райгосадминистрации в Одесской области, который наладил махинацию с фиктивным бронированием военнообязанных.

Фигурант, занимавший должность заведующего сектором мобилизационной работы в одной из районных государственных военных администраций в Одесской области, наладил две схемы заработка на уклонистах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепропетровской области отменяют поддельные заключения ВВК: ГБР разоблачило схему уклонения от мобилизации

Пока способствовал следствию, организовал другую аферу

Первую его аферу с переправкой мужчин, подлежащих мобилизации, за границу ГБР раскрыло ранее. Тогда, поняв, что "бизнесу" конец, чиновник предложил правоохранителям добровольно сдать соратников. Пока фигурант активно "содействовал" следствию, он параллельно организовал другую аферу.

По оперативным данным, он предлагал военнообязанным за 16 тыс. долларов – снять их с розыска и устроить на объект критической инфраструктуры.

Смотрите также: До $5 тыс. за фиктивное многодетное родительство: раскрыта схема уклонения от мобилизации на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как отмечается, правоохранители задержали экс-чиновника во время получения очередного транша.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале