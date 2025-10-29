УКР
ДБР затримало на Одещині ексчиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам. ВIДЕО

На Одещині працівники ДБР затримали колишнього посадовця районної військової адміністрації, який налагодив схему продажу фіктивних "броней" військовозобов’язаним. За $16 тис. він обіцяв зняти ухилянтів із розшуку та влаштувати їх на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Фіктивне бронювання

Працівники ДБР викрили експосадовця військової райдержадміністрації на Одещині, який налагодив оборудку з фіктивним бронюванням військовозобов’язаних.

Фігурант, який обіймав посаду завідувача сектору мобілізаційної роботи в одній з районних державних військових адміністрацій в Одеській області, налагодив дві схеми заробітку на ухилянтах.

Поки сприяв слідству, організував іншу оборудку

Першу його оборудку з переправленням чоловіків, які підлягають мобілізації за кордон, ДБР викрило раніше. Тоді, зрозумівши що "бізнесу" кінець, посадовець запропонував правоохоронцям добровільно здати поплічників. Поки фігурант активно "сприяв" слідству, він паралельно організував іншу оборудку.

За оперативними даними, він пропонував військовозобов’язаним за 16 тис. доларів – зняти їх з розшуку та влаштовувати на об’єкт критичної інфраструктури.

Як зазначається, правоохоронці затримали експосадовця під час отримання чергового траншу.

Одеська область (3594) бронювання (368) ДБР (3792) ухилянти (1226)
Коментувати
Чому переважно ЕКСчиновників затримують ЗЕбіли? мабіть коли вони на посаді мусора самі підмазуються до них
29.10.2025 17:45 Відповісти
Наволочам, які сприяють ухилянтам зраджувати Батьківщину, слід давати 15 років з повною конфіскацією майна і грошей. Необхідно посилити відповідальність за порушення мобілізаційного режиму і для погрібних сцикунів, які вилазять на світ божий, тільки щоб штурмувати прикордонні ліси, річки і болота у західних областях. А це вже готові штурмовики для ЗСУ !!!
29.10.2025 17:52 Відповісти
І головне хто буде брати грощі запікано. Ну все як завжди, упіймали якогось бігунка.
29.10.2025 17:54 Відповісти
Кожний ТЦК в кожній області торгує зняттям з розшуку, кожна ВЛК в кожній області торгує довідками Якщо ловлять ТЦК в бусик і не довезли до приміщення ТЦК, то в Дніпрі даєш 3 тис долл і відпускають
29.10.2025 18:00 Відповісти
 
 