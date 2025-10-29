ДБР затримало на Одещині ексчиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам. ВIДЕО

На Одещині працівники ДБР затримали колишнього посадовця районної військової адміністрації, який налагодив схему продажу фіктивних "броней" військовозобов’язаним. За $16 тис. він обіцяв зняти ухилянтів із розшуку та влаштувати їх на об’єкти критичної інфраструктури.

Фіктивне бронювання

Працівники ДБР викрили експосадовця військової райдержадміністрації на Одещині, який налагодив оборудку з фіктивним бронюванням військовозобов’язаних.

Фігурант, який обіймав посаду завідувача сектору мобілізаційної роботи в одній з районних державних військових адміністрацій в Одеській області, налагодив дві схеми заробітку на ухилянтах.

Поки сприяв слідству, організував іншу оборудку

Першу його оборудку з переправленням чоловіків, які підлягають мобілізації за кордон, ДБР викрило раніше. Тоді, зрозумівши що "бізнесу" кінець, посадовець запропонував правоохоронцям добровільно здати поплічників. Поки фігурант активно "сприяв" слідству, він паралельно організував іншу оборудку.

За оперативними даними, він пропонував військовозобов’язаним за 16 тис. доларів – зняти їх з розшуку та влаштовувати на об’єкт критичної інфраструктури.

Як зазначається, правоохоронці затримали експосадовця під час отримання чергового траншу.

