Затримано прикордонника, який за $7 тис. пропонував ухилянту "допомогу" в перетині кордону на Одещині, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань спільно з Державною прикордонною службою завадили прикордоннику організувати незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України ще на етапі перемовин із потенційним клієнтом щодо "допомоги" у перетині кордону на Одещині.

Деталі справи

Як зазначається, фігурант, маючи доступ до службової інформації та добре знаючи особливості охорони прикордонної території, пообіцяв допомогти чоловіку незаконно потрапити до Молдови. За 7 тисяч доларів США він мав показати на карті прокладений "безпечний" маршрут, розповісти, де і коли слід рухатись, у який час доби, а також дати поради щодо зовнішнього вигляду та необхідних речей.

Затримання прикордонника

28 жовтня 2025 року правоохоронці затримали прикордонника, запобігши реалізації злочинного плану.

Що загрожує?

Наразі йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та сприянні цьому злочину порадами й вказівками, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

