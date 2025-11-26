Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 168 550 человек (+980 за сутки), 11 372 танка, 34 688 артсистем, 23 625 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 168 550 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 168 550 (+980) человек
танков - 11 372 (+4) ед.
боевых бронированных машин - 23 625 (+1) ед.
артиллерийских систем - 34 688 (+44) ед.
РСЗО - 1 549 (+0) ед.
средства ПВО - 1 252 (+2) ед.
самолетов - 428 (+0) ед.
вертолетов - 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 84 960 (+743) ед.
крылатые ракеты - 3 995 (+14) ед.
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 68 242 (+124) ед.
специальная техника - 4 007 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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176! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня присутня - 5, арта, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 168 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
😲
Бепілотники більше 8 тис з початку місяця і шокуючий новий добовий рекорд по БпЛА
Весна + літо 27,9 тис БпЛА, 29,7 тис осінь на сьогодні
Сама темна ніч перед світанком
Але все одно: СЛАВА ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦