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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 168 550 человек (+980 за сутки), 11 372 танка, 34 688 артсистем, 23 625 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение автотехники РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 168 550 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

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Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 168 550 (+980) человек

танков - 11 372 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 625 (+1) ед.

артиллерийских систем - 34 688 (+44) ед.

РСЗО - 1 549 (+0) ед.

средства ПВО - 1 252 (+2) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 84 960 (+743) ед.

крылатые ракеты - 3 995 (+14) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 68 242 (+124) ед.

специальная техника - 4 007 (+1) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (23001) Генштаб ВС (8154) ликвидация (4396)
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Ну і де літаки ?
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26.11.2025 07:11 Ответить
ЗСУ добряче намолотили всього, за чим так побивається і оплакує Трампон. Тому рудій скотині так кортить скоротити чисельність ЗСУ на догоду ×уйлу, а потім патякати, що козирів нема.
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26.11.2025 07:20 Ответить
По БПЛА рекорд?
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26.11.2025 07:47 Ответить
Минув 4298 день москальсько-української війни.
176! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня присутня - 5, арта, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 168 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
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26.11.2025 08:50 Ответить
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26.11.2025 08:51 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.11.2025 08:57 Ответить
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 84 960 (+743) од.

😲
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26.11.2025 09:18 Ответить
Авто з початку місяця перетнули 2 тис од, проте в листопаді буде найнижчий місячний показник в цьому році.
Бепілотники більше 8 тис з початку місяця і шокуючий новий добовий рекорд по БпЛА
Весна + літо 27,9 тис БпЛА, 29,7 тис осінь на сьогодні
Сама темна ніч перед світанком
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26.11.2025 09:49 Ответить
А де ж літачки?! Кажуть, аж два було й не стало, а тут їх нема і нема...

Але все одно: СЛАВА ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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26.11.2025 11:41 Ответить
 
 