Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 168 550 человек (+980 за сутки), 11 372 танка, 34 688 артсистем, 23 625 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 168 550 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

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Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 168 550 (+980) человек

танков - 11 372 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 625 (+1) ед.

артиллерийских систем - 34 688 (+44) ед.

РСЗО - 1 549 (+0) ед.

средства ПВО - 1 252 (+2) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 84 960 (+743) ед.

крылатые ракеты - 3 995 (+14) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 68 242 (+124) ед.

специальная техника - 4 007 (+1) ед.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.