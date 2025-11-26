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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 168 550 осіб (+980 за добу), 11 372 танки, 34 688 артсистем, 23 625 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення автотехніки РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 168 550 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 168 550 (+980) осіб

танків - 11 372 (+4) од.

бойових броньованих машин - 23 625 (+1) од.

артилерійських систем - 34 688 (+44) од.

РСЗВ - 1 549 (+0) од.

засоби ППО - 1 252 (+2) од.

літаків - 428 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 84 960 (+743) од.

крилаті ракети - 3 995 (+14) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 68 242 (+124) од.

спеціальна техніка - 4 007 (+1) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупантові відірвало ноги по самий зад: бойова робота бійців 127-ї бригади. ВIДЕО 18+

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Дивіться: Перепочити не вийшло: дрон "Птахів Мадяра" ліквідував рашиста та залишив його з голим задом. ВIДЕО

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армія рф (21218) Генштаб ЗС (8461) ліквідація (4784)
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Ну і де літаки ?
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26.11.2025 07:11 Відповісти
ЗСУ добряче намолотили всього, за чим так побивається і оплакує Трампон. Тому рудій скотині так кортить скоротити чисельність ЗСУ на догоду ×уйлу, а потім патякати, що козирів нема.
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26.11.2025 07:20 Відповісти
По БПЛА рекорд?
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26.11.2025 07:47 Відповісти
Минув 4298 день москальсько-української війни.
176! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня присутня - 5, арта, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 168 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
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26.11.2025 08:50 Відповісти
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26.11.2025 08:51 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.11.2025 08:57 Відповісти
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 84 960 (+743) од.

😲
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26.11.2025 09:18 Відповісти
Авто з початку місяця перетнули 2 тис од, проте в листопаді буде найнижчий місячний показник в цьому році.
Бепілотники більше 8 тис з початку місяця і шокуючий новий добовий рекорд по БпЛА
Весна + літо 27,9 тис БпЛА, 29,7 тис осінь на сьогодні
Сама темна ніч перед світанком
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26.11.2025 09:49 Відповісти
А де ж літачки?! Кажуть, аж два було й не стало, а тут їх нема і нема...

Але все одно: СЛАВА ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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26.11.2025 11:41 Відповісти
 
 