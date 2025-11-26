Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 168 550 осіб (+980 за добу), 11 372 танки, 34 688 артсистем, 23 625 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 168 550 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 168 550 (+980) осіб
танків - 11 372 (+4) од.
бойових броньованих машин - 23 625 (+1) од.
артилерійських систем - 34 688 (+44) од.
РСЗВ - 1 549 (+0) од.
засоби ППО - 1 252 (+2) од.
літаків - 428 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 84 960 (+743) од.
крилаті ракети - 3 995 (+14) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 68 242 (+124) од.
спеціальна техніка - 4 007 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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176! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня присутня - 5, арта, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 168 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
😲
Бепілотники більше 8 тис з початку місяця і шокуючий новий добовий рекорд по БпЛА
Весна + літо 27,9 тис БпЛА, 29,7 тис осінь на сьогодні
Сама темна ніч перед світанком
Але все одно: СЛАВА ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦