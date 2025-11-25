Перепочити не вийшло: дрон "Птахів Мадяра" ліквідував рашиста та залишив його з голим задом. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" під час польоту безпілотниками побачили окупанта, який йшов лісосмугою та уразили його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як рашист вирішив лягти спати під деревом, та в цей момент бійці завдали удару FPV-дроном, від чого із загарбника полетіло дрантя.

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Ліквідований військовий РФ із розірваними штанами та голим задом так і залишився лежати під деревом.

Також повідомлялося, що окупант спалахнув, як смолоскип, після влучання українського дрона.

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