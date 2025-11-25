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Перепочити не вийшло: дрон "Птахів Мадяра" ліквідував рашиста та залишив його з голим задом. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" під час польоту безпілотниками побачили окупанта, який йшов лісосмугою та уразили його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як рашист вирішив лягти спати під деревом, та в цей момент бійці завдали удару FPV-дроном, від чого із загарбника полетіло дрантя.
Ліквідований військовий РФ із розірваними штанами та голим задом так і залишився лежати під деревом.
Також повідомлялося, що окупант спалахнув, як смолоскип, після влучання українського дрона.
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А Покровськ джагою відбити не підійде?
трусікахстрінгах"