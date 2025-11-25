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Перепочити не вийшло: дрон "Птахів Мадяра" ліквідував рашиста та залишив його з голим задом. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" під час польоту безпілотниками побачили окупанта, який йшов лісосмугою та уразили його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як рашист вирішив лягти спати під деревом, та в цей момент бійці завдали удару FPV-дроном, від чого із загарбника полетіло дрантя.

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Ліквідований військовий РФ із розірваними штанами та голим задом так і залишився лежати під деревом.

Також повідомлялося, що окупант спалахнув, як смолоскип, після влучання українського дрона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ "без напрягу" дочекалися ліквідації: український дрон атакував 2 рашистів під Покровськом. ВIДЕО

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армія рф (21211) знищення (10301) дрони (8364) 414 Птахи Мадяра (199)
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Це і є та джага-джага?
А Покровськ джагою відбити не підійде?
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25.11.2025 22:21 Відповісти
Кацап відійшов з голим задом до пекла
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25.11.2025 22:22 Відповісти
"Мальчік в трусіках стрінгах"
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25.11.2025 22:23 Відповісти
А зачем он снял трусики?
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25.11.2025 23:26 Відповісти
всрався й лежить! ))
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25.11.2025 23:49 Відповісти
Ведмежа хвороба.Не дарма ж кацапію асоціюють з ведмедем.
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26.11.2025 00:21 Відповісти
Пригожин, зустрів голозадого орка ******!!
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26.11.2025 01:35 Відповісти
Як живуть з брудними дупами, так і помирають з ними
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26.11.2025 05:41 Відповісти
 
 