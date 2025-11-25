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Отдохнуть не получилось: дрон "Птахів Мадяра" ликвидировал рашиста. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяр" во время полета беспилотниками увидели оккупанта, который шел по лесополосе, и снесли его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как рашист решил лечь спать под деревом, и в этот момент бойцы нанесли удар FPV-дроном, от чего с захватчика слетела одежда.

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Ликвидированный военный РФ с разорванными штанами и голым задом так и остался лежать под деревом.

Также сообщалось, что оккупант полыхнул, как факел, после попадания украинского дрона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные РФ "без напряжения" дождались ликвидации: украинский дрон атаковал 2 рашистов под Покровском. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22994) уничтожение (9984) дроны (7301) 414 Птахи Мадяра (198)
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Це і є та джага-джага?
А Покровськ джагою відбити не підійде?
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25.11.2025 22:21 Ответить
Кацап відійшов з голим задом до пекла
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25.11.2025 22:22 Ответить
"Мальчік в трусіках стрінгах"
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25.11.2025 22:23 Ответить
А зачем он снял трусики?
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25.11.2025 23:26 Ответить
всрався й лежить! ))
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25.11.2025 23:49 Ответить
Ведмежа хвороба.Не дарма ж кацапію асоціюють з ведмедем.
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26.11.2025 00:21 Ответить
Пригожин, зустрів голозадого орка ******!!
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26.11.2025 01:35 Ответить
Як живуть з брудними дупами, так і помирають з ними
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26.11.2025 05:41 Ответить
 
 