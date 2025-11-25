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Отдохнуть не получилось: дрон "Птахів Мадяра" ликвидировал рашиста. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяр" во время полета беспилотниками увидели оккупанта, который шел по лесополосе, и снесли его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как рашист решил лечь спать под деревом, и в этот момент бойцы нанесли удар FPV-дроном, от чего с захватчика слетела одежда.
Ликвидированный военный РФ с разорванными штанами и голым задом так и остался лежать под деревом.
Также сообщалось, что оккупант полыхнул, как факел, после попадания украинского дрона.
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А Покровськ джагою відбити не підійде?
трусікахстрінгах"