Отдохнуть не получилось: дрон "Птахів Мадяра" ликвидировал рашиста. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяр" во время полета беспилотниками увидели оккупанта, который шел по лесополосе, и снесли его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как рашист решил лечь спать под деревом, и в этот момент бойцы нанесли удар FPV-дроном, от чего с захватчика слетела одежда.

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Ликвидированный военный РФ с разорванными штанами и голым задом так и остался лежать под деревом.

Также сообщалось, что оккупант полыхнул, как факел, после попадания украинского дрона.

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