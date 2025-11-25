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Окупантові відірвало ноги по самий зад: бойова робота бійців 127-ї бригади. ВIДЕО 18+
Бійці 127-ї окремої важкої механізованої бригади завдали удару дроном по рашисту, який "дихав свіжим повітрям" у лісі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник влучив окупантові в ноги та відірвав їх по самий зад.
На одному з кадрів після ураження видно, як загарбник повзе по землі без нижніх кінцівок.
Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+5 олег иванов #434516
показати весь коментар26.11.2025 00:11 Відповісти Посилання
+3 Погрібний Олександр
показати весь коментар25.11.2025 23:48 Відповісти Посилання
+3 Urs
показати весь коментар25.11.2025 23:56 Відповісти Посилання
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Побежит он опять по дороженьке"
(Кажется это из "Айболита")