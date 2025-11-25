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Окупантові відірвало ноги по самий зад: бойова робота бійців 127-ї бригади. ВIДЕО 18+

Бійці 127-ї окремої важкої механізованої бригади завдали удару дроном по рашисту, який "дихав свіжим повітрям" у лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник влучив окупантові в ноги та відірвав їх по самий зад.

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На одному з кадрів після ураження видно, як загарбник повзе по землі без нижніх кінцівок.

Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перепочити не вийшло: дрон "Птахів Мадяра" ліквідував рашиста та залишив його з голим задом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21211) знищення (10301) ЗСУ (8788) дрони (8364)
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Топ коментарі
+5
Тепер може п'яту почухати не нахиляючись,адже ось вона-перед мордою дежить.Може навіть роцілувати її на прощання.
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26.11.2025 00:11 Відповісти
+3
І як він тепер піде нах*й?
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25.11.2025 23:48 Відповісти
+3
такі зазвичай у першому ряду сидять, щоб могли давидовича бачити.
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25.11.2025 23:56 Відповісти
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Членоудлиннительная процедура 🤣
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25.11.2025 23:43 Відповісти
І як він тепер піде нах*й?
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25.11.2025 23:48 Відповісти
Від звідти і не повертався
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26.11.2025 00:28 Відповісти
Кабздон подбає.
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26.11.2025 01:43 Відповісти
такі зазвичай у першому ряду сидять, щоб могли давидовича бачити.
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25.11.2025 23:56 Відповісти
Ну як варіант-на балконі до перил прив'яжуть.
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26.11.2025 00:13 Відповісти
Їх вже на сцені у штабелі складають.
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26.11.2025 01:45 Відповісти
Чим сидять такі?
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26.11.2025 16:47 Відповісти
дуваю, їх тримають на швабрах ті, хто сидить у першому ряду, їм так давидовича видніше.
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26.11.2025 20:40 Відповісти
І до "бєсмєртнаго полка" інвентар готовий
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26.11.2025 20:45 Відповісти
Тепер може п'яту почухати не нахиляючись,адже ось вона-перед мордою дежить.Може навіть роцілувати її на прощання.
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26.11.2025 00:11 Відповісти
Ничего страшного, он сможет пить водку как и раньше, зато не нужно будет на работу ходить.
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26.11.2025 00:38 Відповісти
Повезло ему - будет бабам под юбки заглядывать.
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26.11.2025 01:05 Відповісти
Раджу всім кацапам - після операції ×уй до підлоги діставатиме.
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26.11.2025 01:47 Відповісти
"Мы пришьем ему новые ноженьки,
Побежит он опять по дороженьке"
(Кажется это из "Айболита")
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26.11.2025 09:24 Відповісти
 
 