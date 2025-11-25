Окупантові відірвало ноги по самий зад: бойова робота бійців 127-ї бригади. ВIДЕО 18+

Бійці 127-ї окремої важкої механізованої бригади завдали удару дроном по рашисту, який "дихав свіжим повітрям" у лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник влучив окупантові в ноги та відірвав їх по самий зад.

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На одному з кадрів після ураження видно, як загарбник повзе по землі без нижніх кінцівок.

Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

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