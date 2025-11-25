Оккупанту оторвало ноги по самый зад: боевая работа бойцов 127-й бригады. ВИДЕО 18+

Бойцы 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады нанесли удар дроном по рашисту, который "дышал свежим воздухом" в лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник попал оккупанту в ноги и оторвал их по самый зад.

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На одном из кадров после поражения видно, как захватчик ползет по земле без нижних конечностей.

Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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