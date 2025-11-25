6 173 15
Оккупанту оторвало ноги по самый зад: боевая работа бойцов 127-й бригады. ВИДЕО 18+
Бойцы 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады нанесли удар дроном по рашисту, который "дышал свежим воздухом" в лесу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник попал оккупанту в ноги и оторвал их по самый зад.
На одном из кадров после поражения видно, как захватчик ползет по земле без нижних конечностей.
Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+5 олег иванов #434516
показать весь комментарий26.11.2025 00:11 Ответить Ссылка
+3 Погрібний Олександр
показать весь комментарий25.11.2025 23:48 Ответить Ссылка
+3 Urs
показать весь комментарий25.11.2025 23:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Побежит он опять по дороженьке"
(Кажется это из "Айболита")