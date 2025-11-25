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Оккупанту оторвало ноги по самый зад: боевая работа бойцов 127-й бригады. ВИДЕО 18+

Бойцы 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады нанесли удар дроном по рашисту, который "дышал свежим воздухом" в лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник попал оккупанту в ноги и оторвал их по самый зад.

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На одном из кадров после поражения видно, как захватчик ползет по земле без нижних конечностей.

Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отдохнуть не получилось: дрон "Птахів Мадяра" ликвидировал рашиста. ВИДЕО

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армия РФ (22994) уничтожение (9984) ВСУ (7786) дроны (7301)
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Топ комментарии
+5
Тепер може п'яту почухати не нахиляючись,адже ось вона-перед мордою дежить.Може навіть роцілувати її на прощання.
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26.11.2025 00:11 Ответить
+3
І як він тепер піде нах*й?
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25.11.2025 23:48 Ответить
+3
такі зазвичай у першому ряду сидять, щоб могли давидовича бачити.
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25.11.2025 23:56 Ответить
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Членоудлиннительная процедура 🤣
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25.11.2025 23:43 Ответить
І як він тепер піде нах*й?
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25.11.2025 23:48 Ответить
Від звідти і не повертався
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26.11.2025 00:28 Ответить
Кабздон подбає.
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26.11.2025 01:43 Ответить
такі зазвичай у першому ряду сидять, щоб могли давидовича бачити.
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25.11.2025 23:56 Ответить
Ну як варіант-на балконі до перил прив'яжуть.
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26.11.2025 00:13 Ответить
Їх вже на сцені у штабелі складають.
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26.11.2025 01:45 Ответить
Чим сидять такі?
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26.11.2025 16:47 Ответить
дуваю, їх тримають на швабрах ті, хто сидить у першому ряду, їм так давидовича видніше.
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26.11.2025 20:40 Ответить
І до "бєсмєртнаго полка" інвентар готовий
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26.11.2025 20:45 Ответить
Тепер може п'яту почухати не нахиляючись,адже ось вона-перед мордою дежить.Може навіть роцілувати її на прощання.
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26.11.2025 00:11 Ответить
Ничего страшного, он сможет пить водку как и раньше, зато не нужно будет на работу ходить.
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26.11.2025 00:38 Ответить
Повезло ему - будет бабам под юбки заглядывать.
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26.11.2025 01:05 Ответить
Раджу всім кацапам - після операції ×уй до підлоги діставатиме.
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26.11.2025 01:47 Ответить
"Мы пришьем ему новые ноженьки,
Побежит он опять по дороженьке"
(Кажется это из "Айболита")
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26.11.2025 09:24 Ответить
 
 