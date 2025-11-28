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Двое гражданских погибли в результате российских атак на Харьковскую область. ФОТО

Российские войска продолжают целенаправленно атаковать мирное население с помощью ударных FPV-дронов. В Чугуевском районе Харьковской области погибли двое гражданских.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Харьковской области

Так, 28 ноября около 8:30 в селе Караичное погиб 49-летний местный житель.

Накануне вечером в селе Графское FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Погиб мужчина.

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Автор: 

обстрел (33080) Харьковская область (2772) Чугуевский район (396) Графское (1) Караичное (2)
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