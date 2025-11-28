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Двое гражданских погибли в результате российских атак на Харьковскую область. ФОТО
Российские войска продолжают целенаправленно атаковать мирное население с помощью ударных FPV-дронов. В Чугуевском районе Харьковской области погибли двое гражданских.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, 28 ноября около 8:30 в селе Караичное погиб 49-летний местный житель.
Накануне вечером в селе Графское FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Погиб мужчина.
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