Сутки в Харьковской области: враг наносил удары дронами по двум населенным пунктам, среди пострадавших ребенок

За прошедшие сутки вражеские войска наносили удары по населенным пунктам Берестинского, Купянского и Чугуевского районов. Оккупанты применили против мирных жителей беспилотные летательные аппараты различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

1 БПЛА типа "Герань-2";

6 БПЛА (тип устанавливается).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: под вражескими ударами 4 населенных пункта, пострадали люди. ФОТОрепортаж

Берестинский район

В результате обстрела в с. Мотузовка Сахновщинской громады пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик. В селе повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка.

Купянский район

Войска РФ нанесли удары из различных видов вооружения по Купянскому району. Повреждены частные домовладения.

На территории Волчанской громады боевой дрон попал в гражданский автомобиль. В результате полученного ранения в результате обстрела погиб на месте 74-летний мужчина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Запорожье: оккупанты нанесли удары по 20 населенным пунктам, повреждены дома. ФОТО