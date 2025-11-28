РУС
Сутки в Харьковской области: враг наносил удары дронами по двум населенным пунктам, среди пострадавших ребенок

Враг атаковал Харьковскую область: есть погибшие и раненые мирные жители

За прошедшие сутки вражеские войска наносили удары по населенным пунктам Берестинского, Купянского и Чугуевского районов. Оккупанты применили против мирных жителей беспилотные летательные аппараты различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 БПЛА типа "Герань-2";
  • 6 БПЛА (тип устанавливается).

Берестинский район

В результате обстрела в с. Мотузовка Сахновщинской громады пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик. В селе повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка.

Купянский район

Войска РФ нанесли удары из различных видов вооружения по Купянскому району. Повреждены частные домовладения.

На территории Волчанской громады боевой дрон попал в гражданский автомобиль. В результате полученного ранения в результате обстрела погиб на месте 74-летний мужчина.

