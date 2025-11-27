Сутки в Харьковской области: под вражескими ударами 4 населенных пункта, пострадали люди. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики за прошедшие сутки атаковали четыре населенных пункта Харьковской области. Враг применил беспилотники различных типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов, полиция области и ГСЧС Харьковщины.
Пострадавшие в результате обстрелов
Ночью 27 ноября в поселке Старый Салтов в результате атаки вражеских БПЛА загорелся частный дом. Площадь пожара составила 30 м кв. От взрывов пострадали два человека: мужчина 1941 и женщина 1951 года рождения. Они получили острую реакцию на стресс.
Жилье полностью уничтожено. На месте возник пожар. Повреждения получили расположенные рядом домохозяйства.
Также за помощью к медикам обратились 22-летняя женщина, пострадавшая в Харькове 23 ноября, и 63-летний мужчина, пострадавший в с. Куриловка 24 ноября.
Утром 27 ноября в селе Мотузовка Берестинского района были повреждены частные домохозяйства. Пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик. Они получили острую реакцию на стресс.
Последствия российских ударов
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 2 БПЛА типа "Герань-2";
- 3 fpv-дрона;
- 1 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (пгт Золочев);
- в Чугуевском районе повреждены 2 частных дома (пгт Старый Салтов).
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