Доба на Харківщині: під ворожими ударами 4 населені пункти, постраждали люди. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби атакували чотири населені пункти Харківської області. Ворог застосував безпілотники різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов, поліція області та у ДСНС Харківщини.

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Постраждалі внаслідок обстрілів

Вночі 27 листопада у селищі Старий Салтів внаслідок атаки ворожих БпЛА загорівся приватний будинок. Площа пожежі склала 30 м кв. Від вибухів постраждали двоє людей: чоловік 1941 та жінка 1951 років народження. Вони дістали гостру реакцію на стрес.

Житло повністю знищено. На місці зайнялась пожежа. Зазнали пошкоджень домогосподарства, розташовані поруч.

Також по допомогу медиків звернулися 22-річна жінка, яка постраждала в Харкові 23 листопада, та 63-річний чоловік, який постраждав у с. Курилівка 24 листопада.

Вранці 27 листопада у селі Мотузівка Берестинського району зазнали пошкоджень приватні домогосподарства. Постраждали 52-річна жінка та 12-річний хлопець. Вони дістали гостру реакцію на стрес.

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Наслідки російських ударів

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 БпЛА типу "Герань-2";

3 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Старий Салтів).













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