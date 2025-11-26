Атака РФ на Харків 23 листопада: кількість жертв зросла до 5
Зросла кількість жертв ворожої атаки на Харків, здійсненої 23 листопада 2025 року.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився. Медики щосили боролися за його життя", - йдеться у повідомленні.
Обстріли Харківщини
За даними ОВА, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
"Внаслідок обстрілів (за 25 листопада. - Ред.) немає постраждалих", - уточнив Синєгубов.
Він нагадав, що вночі ворог атакував ракетами передмістя Харкова.
Як зазначається, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️4 ракети (тип встановлюється);
▪️8 КАБ;
▪️3 БпЛА типу "Герань-2";
▪️3 fpv-дрони;
▪️4 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
в Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Студенок);
у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руські Тишки);
у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька)
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив ракетами по передмістю Харкова.
Як повідомлялося, з вечора 23 листопада росіяни завдали численних ударів дронами по Харкову. Загинули четверо містян, 13 поранені. Руйнувань зазнали приватні й багатоповерхові будинки, виникли пожежі.
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