Атака РФ на Харків 23 листопада: кількість жертв зросла до 5

Зросла кількість жертв ворожої атаки на Харків, здійсненої 23 листопада 2025 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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"На жаль, сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився. Медики щосили боролися за його життя", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли Харківщини

За даними ОВА, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

"Внаслідок обстрілів (за 25 листопада. - Ред.) немає постраждалих", - уточнив Синєгубов.

Він нагадав, що вночі ворог атакував ракетами передмістя Харкова.

Як зазначається, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️4 ракети (тип встановлюється);

▪️8 КАБ;

▪️3 БпЛА типу "Герань-2";

▪️3 fpv-дрони;

▪️4 БпЛА (тип встановлюється).

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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

в Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Студенок);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руські Тишки);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька)

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив ракетами по передмістю Харкова.

Як повідомлялося, з вечора 23 листопада росіяни завдали численних ударів дронами по Харкову. Загинули четверо містян, 13 поранені. Руйнувань зазнали приватні й багатоповерхові будинки, виникли пожежі.