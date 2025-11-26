Атака РФ на Харьков 23 ноября: число жертв возросло до 5 человек

Увеличилось количество жертв вражеской атаки на Харьков, осуществленной 23 ноября 2025 года.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"К сожалению, сегодня в больнице умер 51-летний мужчина, получивший ранения в воскресенье. Ночью его состояние ухудшилось. Медики изо всех сил боролись за его жизнь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: погибли 5 человек, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Обстрелы Харьковской области

По данным ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области.

"В результате обстрелов (за 25 ноября. - Ред.) нет пострадавших", - уточнил Синегубов.

Он напомнил, что ночью враг атаковал ракетами пригород Харькова.

Как отмечается, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

▪️4 ракеты (тип устанавливается);

▪️8 КАБ;

▪️3 БПЛА типа "Герань-2";

▪️3 fpv-дрона;

▪️4 БПЛА (тип устанавливается).

Читайте также: Россия атаковала Харьков: есть раненые и погибшие (обновлено)

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Изюмском районе поврежден автобус (с. Студенок);

в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Русские Тишки);

в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Орелька)

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес ракетные удары по пригороду Харькова.

Как сообщалось, с вечера 23 ноября россияне нанесли многочисленные удары дронами по Харькову. Погибли четверо горожан, 13 ранены. Разрушениям подверглись частные и многоэтажные дома, возникли пожары.