Атака РФ на Харьков 23 ноября: число жертв возросло до 5 человек
Увеличилось количество жертв вражеской атаки на Харьков, осуществленной 23 ноября 2025 года.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, сегодня в больнице умер 51-летний мужчина, получивший ранения в воскресенье. Ночью его состояние ухудшилось. Медики изо всех сил боролись за его жизнь", - говорится в сообщении.
Обстрелы Харьковской области
По данным ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области.
"В результате обстрелов (за 25 ноября. - Ред.) нет пострадавших", - уточнил Синегубов.
Он напомнил, что ночью враг атаковал ракетами пригород Харькова.
Как отмечается, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
▪️4 ракеты (тип устанавливается);
▪️8 КАБ;
▪️3 БПЛА типа "Герань-2";
▪️3 fpv-дрона;
▪️4 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Изюмском районе поврежден автобус (с. Студенок);
- в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Русские Тишки);
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Орелька)
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес ракетные удары по пригороду Харькова.
Как сообщалось, с вечера 23 ноября россияне нанесли многочисленные удары дронами по Харькову. Погибли четверо горожан, 13 ранены. Разрушениям подверглись частные и многоэтажные дома, возникли пожары.
