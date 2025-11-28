Доба на Харківщині: ворог бив дронами по двох населених пунктах, серед постраждалих дитина
Минулої доби ворожі війська били по населених пунктах Берестинського, Купʼянського та Чугуївського районів. Окупанти проти мирних жителів застосували безпілотні літальні апарати різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 БпЛА типу "Герань-2";
- 6 БпЛА (тип встановлюється).
Берестинський район
Внаслідок обстрілу в с. Мотузівка Сахновщинської громади постраждали 52-річна жінка і 12-річний хлопчик. У селі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчу споруду.
Куп'янський район
Війська РФ завдали ударів з різних видів озброєння по Купʼянському району. Пошкоджені приватні домоволодіння.
На території Вовчанської громади бойовий дрон влучив в цивільну автівку. Через отримання поранення внаслідок обстрілу загинув на місці 74-річний чоловік.
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