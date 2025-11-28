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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни атакували цивільних на Харківщині: Троє загиблих та двоє поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати мирне населення за допомогою ударних FPV-дронів. У Чугуївському районі Харківської області загинули троє цивільних.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли Харківщини

Так, 28 листопада близько 8:30 у селі Караїчне загинув 49-річний місцевий житель.

Напередодні ввечері в селі Графське FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув чоловік.

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Оновлення

Сьогодні армія РФ атакувала також цивільне населення Старосалтівської громади.

За попередніми даними, ворог ударив КАБ по с. Шестакове.

"Унаслідок обстрілу один чоловік загинув, його дані уточнюються. Дві жінки – 61 і 52 років – зазнали травм. Вони шпиталізовані", - розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки зруйновано щонайменше два приватні будинки і дві господарчі споруди. Пошкоджено ще 6 будинків і 3 господарчі споруди, спалахнула пожежа.

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Екстрені служби працюють на місці влучань. Докладаються всі зусилля, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки ворожого удару.

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстріл (34432) Харківська область (2822) Чугуївський район (401) Графське (1) Караїчне (2) Шестакове (4)
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