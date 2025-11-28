Украина передала России 30 гражданских россиян. ФОТОрепортаж
Украина передала России уже 30 граждан РФ за два дня. В Киеве подчеркивают, что такие действия соответствуют международному гуманитарному праву, а граждане России могут покидать территорию Украины без препятствий.
Об этом сообщается на странице проекта "Хочу жить" в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера в Россию было передано 14 гражданских лиц - граждан Российской Федерации. Сегодня состоялась передача еще 16 россиян", - говорится в сообщении.
Россия незаконно удерживает тысячи гражданских
В то же время в России незаконно удерживаются тысячи украинских гражданских — женщин, детей, пожилых людей. С первых дней полномасштабного вторжения российские военные систематически брали гражданских в заложники. Людей задерживали, пытали, а затем вывозили в Россию. Значительную часть этих людей российская сторона объявляет "военнопленными" и соглашается возвращать только в обмен на своих военнослужащих, попавших в плен.
372 освобожденных заложника
На сегодняшний день Украине удалось вернуть 372 гражданских заложника.
- Среди них — 51-летний Сергей Ахметов из Бучи, мастер по изготовлению развивающих игрушек для детей. 9 марта 2022 года российские военнослужащие ворвались в его дом, избили его и через Беларусь вывезли в Россию. До октября 2025 года его содержали в СИЗО Брянска и Владимира, а затем в одной из колоний Мордовии. Сергея не судили, он не был военнопленным, однако Россия удерживала похищенного гражданского три с половиной года и вернула его только в обмен на своего военнослужащего.
Аналогично бесчеловечно в России ведут себя и с депортированными гражданами Украины. Людей намеренно вывозят в буферную зону на российско-грузинской границе, при этом не предоставляя им никаких документов, лишая возможности пересечь границу. Люди месяцами живут в подвалах КПП.
Отмечается, что Украина действует в рамках правового поля и международного гуманитарного права. В отличие от путинского режима, мы не обращаемся с людьми как с заложниками. Те граждане России, которые должны покинуть территорию Украины, могут сделать это беспрепятственно. Такая практика будет продолжена и в дальнейшем.
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Решта повні бовдури бо сподіваються з пакетами доїхати до Уралу...
Під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 німецької окупації Чехословаччини чеські групи Опору вимагали депортації етнічних німців з Чехословаччини. Рішення про депортацію німців було прийнято https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96 урядом Чехословацької Республіки в еміграції. Остаточна домовленість про виселення німецького населення була досягнута 2 серпня 1945 року в кінці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції. Вигнання відбувалося з травня по серпень 1945 року. Президент Чехословаччини https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88 Едвард Бенеш 28 жовтня 1945 року закликав до «остаточного вирішення німецького питання». Виселення здійснювались за наказом місцевої влади, переважно групами озброєних добровольців. Кілька тисяч людей жорстоко загинули під час вислання, а більше - від голоду та хвороб. Вислання згідно з Потсдамською конференцією тривало з 25 січня 1946 р. до жовтня того ж року. Приблизно 1,6 мільйона етнічних німців було депортовано до американської зони (Західна Німеччина), а 800 000 депортовано до радянської зони (Східна Німеччина).
- мальчіка, в трусіках, як Ісусіка, до доски об'явлений....
Під час Другої світової війни Велика Британія вживала спеціальних заходів щодо громадян Німеччини, які проживали або перебували на її території. Це стосувалося як потенційно небезпечних осіб, так і тих, кого вважали лояльними. Загалом політика еволюціонувала протягом війни.
1. Інтернування німецьких громадян
Після початку війни у вересні 1939 року британський уряд класифікував усіх громадян Німеччини та країн-ворогів (включно з Австрією та пізніше Італією) на три категорії:
Категорія A - осіб, яких вважали небезпечними: їх негайно інтернували.
Категорія B - "сумнівні": їм накладали обмеження пересування, але не завжди інтернували.
Категорія C - "безпечні": більшість не інтернували.
Спершу лише невелику кількість людей помістили до таборів, але після падіння Франції і страху вторгнення у 1940 році політика загострилась.
"Arandora Star" та масове інтернування 1940 року
Улітку 1940 року майже всіх німців і австрійців, незалежно від їхніх реальних поглядів, тимчасово інтернували.
Після нападу на Перл-Гарбор Президент Рузвельт підписав Executive Order 9066 (19 лютого 1942), що дозволив виселення та інтернування людей японського походження з Західного узбережжя.
Кого інтернували:
120 000 осіб японського походження
~70 000 з них були громадянами США
решта - громадяни Японії з довгостроковим проживанням у США
Їх відправляли до спеціальних таборів (Manzanar, Tule Lake, Heart Mountain, Topaz та інші).
Причина - страх шпигунства та саботажу, хоча жодних доказів масової загрози не було.
Умови:
втрати майна, бізнесів, домівок
життя за колючим дротом під охороною
обмеження свободи пересування
А ще тоді не було епохи інтернету.
Ти хочеш прирівняти першу половину 20 ст. з першою половиною 21 ст?
Чому б тоді зразу не прирівнювати просто до середніх віків.
І перед тим як ти одружився зі своєю дружиною іі може обрюхатити твій сюзерен?