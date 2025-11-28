Украина передала России 30 гражданских россиян. ФОТОрепортаж

Украина передала России уже 30 граждан РФ за два дня. В Киеве подчеркивают, что такие действия соответствуют международному гуманитарному праву, а граждане России могут покидать территорию Украины без препятствий.

Об этом сообщается на странице проекта "Хочу жить" в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вчера в Россию было передано 14 гражданских лиц - граждан Российской Федерации. Сегодня состоялась передача еще 16 россиян", - говорится в сообщении.





Россия незаконно удерживает тысячи гражданских

В то же время в России незаконно удерживаются тысячи украинских гражданских — женщин, детей, пожилых людей. С первых дней полномасштабного вторжения российские военные систематически брали гражданских в заложники. Людей задерживали, пытали, а затем вывозили в Россию. Значительную часть этих людей российская сторона объявляет "военнопленными" и соглашается возвращать только в обмен на своих военнослужащих, попавших в плен.

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372 освобожденных заложника

На сегодняшний день Украине удалось вернуть 372 гражданских заложника.

Среди них — 51-летний Сергей Ахметов из Бучи, мастер по изготовлению развивающих игрушек для детей. 9 марта 2022 года российские военнослужащие ворвались в его дом, избили его и через Беларусь вывезли в Россию. До октября 2025 года его содержали в СИЗО Брянска и Владимира, а затем в одной из колоний Мордовии. Сергея не судили, он не был военнопленным, однако Россия удерживала похищенного гражданского три с половиной года и вернула его только в обмен на своего военнослужащего.

Аналогично бесчеловечно в России ведут себя и с депортированными гражданами Украины. Людей намеренно вывозят в буферную зону на российско-грузинской границе, при этом не предоставляя им никаких документов, лишая возможности пересечь границу. Люди месяцами живут в подвалах КПП.

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Отмечается, что Украина действует в рамках правового поля и международного гуманитарного права. В отличие от путинского режима, мы не обращаемся с людьми как с заложниками. Те граждане России, которые должны покинуть территорию Украины, могут сделать это беспрепятственно. Такая практика будет продолжена и в дальнейшем.

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