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Новости Фото Украинские заложники в РФ
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Украина передала России 30 гражданских россиян. ФОТОрепортаж

Украина передала России уже 30 граждан РФ за два дня. В Киеве подчеркивают, что такие действия соответствуют международному гуманитарному праву, а граждане России могут покидать территорию Украины без препятствий.

Об этом сообщается на странице проекта "Хочу жить" в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вчера в Россию было передано 14 гражданских лиц - граждан Российской Федерации. Сегодня состоялась передача еще 16 россиян", - говорится в сообщении.

Передача заложников в РФ
Передача заложников в РФ

Россия незаконно удерживает тысячи гражданских

В то же время в России незаконно удерживаются тысячи украинских гражданских — женщин, детей, пожилых людей. С первых дней полномасштабного вторжения российские военные систематически брали гражданских в заложники. Людей задерживали, пытали, а затем вывозили в Россию. Значительную часть этих людей российская сторона объявляет "военнопленными" и соглашается возвращать только в обмен на своих военнослужащих, попавших в плен.

Читайте: Нужно создать международную коалицию по вопросу возвращения гражданских заложников, - Лубинец

372 освобожденных заложника

На сегодняшний день Украине удалось вернуть 372 гражданских заложника.

  • Среди них — 51-летний Сергей Ахметов из Бучи, мастер по изготовлению развивающих игрушек для детей. 9 марта 2022 года российские военнослужащие ворвались в его дом, избили его и через Беларусь вывезли в Россию. До октября 2025 года его содержали в СИЗО Брянска и Владимира, а затем в одной из колоний Мордовии. Сергея не судили, он не был военнопленным, однако Россия удерживала похищенного гражданского три с половиной года и вернула его только в обмен на своего военнослужащего.

Аналогично бесчеловечно в России ведут себя и с депортированными гражданами Украины. Людей намеренно вывозят в буферную зону на российско-грузинской границе, при этом не предоставляя им никаких документов, лишая возможности пересечь границу. Люди месяцами живут в подвалах КПП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозащитники сообщили об издевательствах над украинским политзаключенным Марченко в России

Отмечается, что Украина действует в рамках правового поля и международного гуманитарного права. В отличие от путинского режима, мы не обращаемся с людьми как с заложниками. Те граждане России, которые должны покинуть территорию Украины, могут сделать это беспрепятственно. Такая практика будет продолжена и в дальнейшем.

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Автор: 

заложник (1456) увольнение (2694)
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Топ комментарии
+12
Нам варто зробити повний реєстр кацапів та всіх їх нащадків які мають родичів в **********. Розділити їх на дві категорії - народжені в Україні і "понаєхавші". Всіх "понаєхів" хто не володіє українською мовою і всіляко демонструє своє "руzкомірство" негайно депортувати. Але першими треба депортувати всіх без винятку феесбешних служителів культу кірюші гундяєва (РПЦ) та членів їх родин з повною конфіскацією всього майна. Зрозуміло що особа яка має родичів в ********** має бути позбавлена посади в державі з доступом до таємної інформації до кінці війни.
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28.11.2025 16:21 Ответить
+11
Медведчук теж цивільний. Міняти треба а не передавати
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28.11.2025 16:05 Ответить
+8
А по 1000 "зимової підтримки" не забули їм перед цим надати?
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28.11.2025 16:06 Ответить
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Медведчук теж цивільний. Міняти треба а не передавати
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28.11.2025 16:05 Ответить
А по 1000 "зимової підтримки" не забули їм перед цим надати?
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28.11.2025 16:06 Ответить
До переїзду підготувався тільки один і той з блакитною валізою
Решта повні бовдури бо сподіваються з пакетами доїхати до Уралу...
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28.11.2025 16:09 Ответить
интересно как и где они жили все это время, явно же не с зоны, особенно вон тот с синим чемоданом вообще на стиле на москвича похож
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28.11.2025 16:15 Ответить
Чому їх не посадили за тероризм років на 30 ? Нам що, обмінний фонд зовсім не потрібен?
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28.11.2025 16:18 Ответить
Нам варто зробити повний реєстр кацапів та всіх їх нащадків які мають родичів в **********. Розділити їх на дві категорії - народжені в Україні і "понаєхавші". Всіх "понаєхів" хто не володіє українською мовою і всіляко демонструє своє "руzкомірство" негайно депортувати. Але першими треба депортувати всіх без винятку феесбешних служителів культу кірюші гундяєва (РПЦ) та членів їх родин з повною конфіскацією всього майна. Зрозуміло що особа яка має родичів в ********** має бути позбавлена посади в державі з доступом до таємної інформації до кінці війни.
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28.11.2025 16:21 Ответить
Є такі історичні прецеденти. Для прикладу саме так вчинили свого часу чехи.

Під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 німецької окупації Чехословаччини чеські групи Опору вимагали депортації етнічних німців з Чехословаччини. Рішення про депортацію німців було прийнято https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96 урядом Чехословацької Республіки в еміграції. Остаточна домовленість про виселення німецького населення була досягнута 2 серпня 1945 року в кінці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції. Вигнання відбувалося з травня по серпень 1945 року. Президент Чехословаччини https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88 Едвард Бенеш 28 жовтня 1945 року закликав до «остаточного вирішення німецького питання». Виселення здійснювались за наказом місцевої влади, переважно групами озброєних добровольців. Кілька тисяч людей жорстоко загинули під час вислання, а більше - від голоду та хвороб. Вислання згідно з Потсдамською конференцією тривало з 25 січня 1946 р. до жовтня того ж року. Приблизно 1,6 мільйона етнічних німців було депортовано до американської зони (Західна Німеччина), а 800 000 депортовано до радянської зони (Східна Німеччина).
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28.11.2025 17:16 Ответить
Під час війни ми маємо депортувати всіх кацапів які публічно демонструють своє кацапство. Генетику алкодегенератів неможливо змінити і тому перевиховати їх в людей не варто. І всі щасливі - кацапи в "родних ******" і кокошніках, а у нас "в своїй хаті і правда і сила".
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28.11.2025 17:25 Ответить
Я б дав кацапомерзоті місяць часу- добровільно покинути Україну.Надалі - розстріл за агітацію,сприяння і роботу на кроваву підерацію.Без варіантів.
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28.11.2025 16:23 Ответить
Кацапи знають що в ********** вони гівно і бидло, а тут вони "пята колона *****" і "старшій брат". Тому тільки примусова депортація.
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28.11.2025 17:28 Ответить
Це випадково не за помилуваних Лукашенкою? Українців теж 30 було.
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28.11.2025 16:27 Ответить
Ані дАвольни?
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28.11.2025 16:34 Ответить
Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
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28.11.2025 16:38 Ответить
Чекаємо їх на завтра в ефірі у скабєїхи:
- мальчіка, в трусіках, як Ісусіка, до доски об'явлений....
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28.11.2025 16:43 Ответить
у пакетах..частинами???
Під час Другої світової війни Велика Британія вживала спеціальних заходів щодо громадян Німеччини, які проживали або перебували на її території. Це стосувалося як потенційно небезпечних осіб, так і тих, кого вважали лояльними. Загалом політика еволюціонувала протягом війни.

1. Інтернування німецьких громадян
Після початку війни у вересні 1939 року британський уряд класифікував усіх громадян Німеччини та країн-ворогів (включно з Австрією та пізніше Італією) на три категорії:
Категорія A - осіб, яких вважали небезпечними: їх негайно інтернували.
Категорія B - "сумнівні": їм накладали обмеження пересування, але не завжди інтернували.
Категорія C - "безпечні": більшість не інтернували.
Спершу лише невелику кількість людей помістили до таборів, але після падіння Франції і страху вторгнення у 1940 році політика загострилась.

"Arandora Star" та масове інтернування 1940 року
Улітку 1940 року майже всіх німців і австрійців, незалежно від їхніх реальних поглядів, тимчасово інтернували.

Після нападу на Перл-Гарбор Президент Рузвельт підписав Executive Order 9066 (19 лютого 1942), що дозволив виселення та інтернування людей японського походження з Західного узбережжя.
Кого інтернували:
120 000 осіб японського походження
~70 000 з них були громадянами США
решта - громадяни Японії з довгостроковим проживанням у США
Їх відправляли до спеціальних таборів (Manzanar, Tule Lake, Heart Mountain, Topaz та інші).
Причина - страх шпигунства та саботажу, хоча жодних доказів масової загрози не було.
Умови:
втрати майна, бізнесів, домівок
життя за колючим дротом під охороною
обмеження свободи пересування
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28.11.2025 17:46 Ответить
А ще у америкосів на той час була політика сегрегації, а у Британців політика нульової терпимості до осіб аборигенів які проживали на території країн колоній. Не забудь додати що тоді і після тоді на території Канади і Австралії проводилася політика насильницької асиміляції.
А ще тоді не було епохи інтернету.
Ти хочеш прирівняти першу половину 20 ст. з першою половиною 21 ст?
Чому б тоді зразу не прирівнювати просто до середніх віків.
І перед тим як ти одружився зі своєю дружиною іі може обрюхатити твій сюзерен?
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28.11.2025 19:10 Ответить
Хоч би завтра не дізнатись, що серед них передали когось що воював на боці України, для зеленої шобли це самий цимес.
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29.11.2025 00:04 Ответить
 
 