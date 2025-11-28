Україна передала Росії 30 цивільних громадян РФ. ФОТОрепортаж

Україна передала Росії вже 30 громадян РФ за два дні. У Києві наголошують, що такі дії відповідають міжнародному гуманітарному праву, а громадяни Росії можуть залишати територію України без перешкод.

Про це повідомляється на сторінці проєкту "Хочу жить" у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вчора в Росію було передано 14 цивільних осіб - громадян Російської Федерації. Сьогодні відбулася передача ще 16 росіян", - ідеться в повідомленні.





Росія незаконно утримує тисячі цивільних

Водночас у Росії незаконно утримуються тисячі українських цивільних — жінок, дітей, людей похилого віку. З перших днів повномасштабного вторгнення російські військові систематично брали цивільних у заручники. Людей затримували, катували, а потім вивозили до Росії. Значну частину цих людей російська сторона оголошує "військовополоненими" і погоджується повертати лише в обмін на своїх військовослужбовців, які потрапили до полону.

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372 звільнені заручники

На сьогодні Україні вдалося повернути 372 цивільні заручники.

Серед них — 51-річний Сергій Ахметов із Бучі, майстер із виготовлення розвиваючих іграшок для дітей. 9 березня 2022 року російські військовослужбовці увірвалися до його будинку, побили його та через Білорусь вивезли до Росії. До жовтня 2025 року його утримували у СІЗО Брянська та Володимира, а потім в одній із колоній Мордовії. Сергія не судили, він не був військовополоненим, проте Росія утримувала викраденого громадянського три з половиною роки і повернула його лише в обмін на свого військовослужбовця.

Аналогічно нелюдяно в Росії поводяться і з депортованими громадянами України. Людей навмисно вивозять до буферної зони на російсько-грузинському кордоні, при цьому не надаючи їм жодних документів, позбавляючи можливості перетнути кордон. Люди місяцями живуть у підвалах КПП.

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Зазначається, що Україна діє у рамках правового поля та міжнародного гуманітарного права. На відміну від путінського режиму, ми не поводимося з людьми як із заручниками. Ті громадяни Росії, які мають залишити територію України, можуть зробити це безперешкодно. Така практика буде продовжена і надалі.

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