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Новини Фото Українські заручники в РФ
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Україна передала Росії 30 цивільних громадян РФ. ФОТОрепортаж

Україна передала Росії вже 30 громадян РФ за два дні. У Києві наголошують, що такі дії відповідають міжнародному гуманітарному праву, а громадяни Росії можуть залишати територію України без перешкод.

Про це повідомляється на сторінці проєкту "Хочу жить" у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вчора в Росію було передано 14 цивільних осіб - громадян Російської Федерації. Сьогодні відбулася передача ще 16 росіян", - ідеться в повідомленні.

Передача заручників у РФ
Передача заручників у РФ

Росія незаконно утримує тисячі цивільних

Водночас у Росії незаконно утримуються тисячі українських цивільних — жінок, дітей, людей похилого віку. З перших днів повномасштабного вторгнення російські військові систематично брали цивільних у заручники. Людей затримували, катували, а потім вивозили до Росії. Значну частину цих людей російська сторона оголошує "військовополоненими" і погоджується повертати лише в обмін на своїх військовослужбовців, які потрапили до полону.

Читайте: Потрібно створити міжнародну коаліцію з питання повернення цивільних заручників, - Лубінець

372 звільнені заручники

На сьогодні Україні вдалося повернути 372 цивільні заручники.

  • Серед них — 51-річний Сергій Ахметов із Бучі, майстер із виготовлення розвиваючих іграшок для дітей. 9 березня 2022 року російські військовослужбовці увірвалися до його будинку, побили його та через Білорусь вивезли до Росії. До жовтня 2025 року його утримували у СІЗО Брянська та Володимира, а потім в одній із колоній Мордовії. Сергія не судили, він не був військовополоненим, проте Росія утримувала викраденого громадянського три з половиною роки і повернула його лише в обмін на свого військовослужбовця.

Аналогічно нелюдяно в Росії поводяться і з депортованими громадянами України. Людей навмисно вивозять до буферної зони на російсько-грузинському кордоні, при цьому не надаючи їм жодних документів, позбавляючи можливості перетнути кордон. Люди місяцями живуть у підвалах КПП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозахисники повідомили про знущання з українського політв’язня Марченка у Росії

Зазначається, що Україна діє у рамках правового поля та міжнародного гуманітарного права. На відміну від путінського режиму, ми не поводимося з людьми як із заручниками. Ті громадяни Росії, які мають залишити територію України, можуть зробити це безперешкодно. Така практика буде продовжена і надалі.

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Автор: 

заручник (805) звільнення (2768)
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Топ коментарі
+12
Нам варто зробити повний реєстр кацапів та всіх їх нащадків які мають родичів в **********. Розділити їх на дві категорії - народжені в Україні і "понаєхавші". Всіх "понаєхів" хто не володіє українською мовою і всіляко демонструє своє "руzкомірство" негайно депортувати. Але першими треба депортувати всіх без винятку феесбешних служителів культу кірюші гундяєва (РПЦ) та членів їх родин з повною конфіскацією всього майна. Зрозуміло що особа яка має родичів в ********** має бути позбавлена посади в державі з доступом до таємної інформації до кінці війни.
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28.11.2025 16:21 Відповісти
+11
Медведчук теж цивільний. Міняти треба а не передавати
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28.11.2025 16:05 Відповісти
+8
А по 1000 "зимової підтримки" не забули їм перед цим надати?
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28.11.2025 16:06 Відповісти
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Медведчук теж цивільний. Міняти треба а не передавати
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28.11.2025 16:05 Відповісти
А по 1000 "зимової підтримки" не забули їм перед цим надати?
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28.11.2025 16:06 Відповісти
До переїзду підготувався тільки один і той з блакитною валізою
Решта повні бовдури бо сподіваються з пакетами доїхати до Уралу...
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28.11.2025 16:09 Відповісти
интересно как и где они жили все это время, явно же не с зоны, особенно вон тот с синим чемоданом вообще на стиле на москвича похож
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28.11.2025 16:15 Відповісти
Чому їх не посадили за тероризм років на 30 ? Нам що, обмінний фонд зовсім не потрібен?
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28.11.2025 16:18 Відповісти
Нам варто зробити повний реєстр кацапів та всіх їх нащадків які мають родичів в **********. Розділити їх на дві категорії - народжені в Україні і "понаєхавші". Всіх "понаєхів" хто не володіє українською мовою і всіляко демонструє своє "руzкомірство" негайно депортувати. Але першими треба депортувати всіх без винятку феесбешних служителів культу кірюші гундяєва (РПЦ) та членів їх родин з повною конфіскацією всього майна. Зрозуміло що особа яка має родичів в ********** має бути позбавлена посади в державі з доступом до таємної інформації до кінці війни.
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28.11.2025 16:21 Відповісти
Є такі історичні прецеденти. Для прикладу саме так вчинили свого часу чехи.

Під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 німецької окупації Чехословаччини чеські групи Опору вимагали депортації етнічних німців з Чехословаччини. Рішення про депортацію німців було прийнято https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96 урядом Чехословацької Республіки в еміграції. Остаточна домовленість про виселення німецького населення була досягнута 2 серпня 1945 року в кінці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції. Вигнання відбувалося з травня по серпень 1945 року. Президент Чехословаччини https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88 Едвард Бенеш 28 жовтня 1945 року закликав до «остаточного вирішення німецького питання». Виселення здійснювались за наказом місцевої влади, переважно групами озброєних добровольців. Кілька тисяч людей жорстоко загинули під час вислання, а більше - від голоду та хвороб. Вислання згідно з Потсдамською конференцією тривало з 25 січня 1946 р. до жовтня того ж року. Приблизно 1,6 мільйона етнічних німців було депортовано до американської зони (Західна Німеччина), а 800 000 депортовано до радянської зони (Східна Німеччина).
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28.11.2025 17:16 Відповісти
Під час війни ми маємо депортувати всіх кацапів які публічно демонструють своє кацапство. Генетику алкодегенератів неможливо змінити і тому перевиховати їх в людей не варто. І всі щасливі - кацапи в "родних ******" і кокошніках, а у нас "в своїй хаті і правда і сила".
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28.11.2025 17:25 Відповісти
Я б дав кацапомерзоті місяць часу- добровільно покинути Україну.Надалі - розстріл за агітацію,сприяння і роботу на кроваву підерацію.Без варіантів.
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28.11.2025 16:23 Відповісти
Кацапи знають що в ********** вони гівно і бидло, а тут вони "пята колона *****" і "старшій брат". Тому тільки примусова депортація.
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28.11.2025 17:28 Відповісти
Це випадково не за помилуваних Лукашенкою? Українців теж 30 було.
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28.11.2025 16:27 Відповісти
Ані дАвольни?
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28.11.2025 16:34 Відповісти
Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
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28.11.2025 16:38 Відповісти
Чекаємо їх на завтра в ефірі у скабєїхи:
- мальчіка, в трусіках, як Ісусіка, до доски об'явлений....
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28.11.2025 16:43 Відповісти
у пакетах..частинами???
Під час Другої світової війни Велика Британія вживала спеціальних заходів щодо громадян Німеччини, які проживали або перебували на її території. Це стосувалося як потенційно небезпечних осіб, так і тих, кого вважали лояльними. Загалом політика еволюціонувала протягом війни.

1. Інтернування німецьких громадян
Після початку війни у вересні 1939 року британський уряд класифікував усіх громадян Німеччини та країн-ворогів (включно з Австрією та пізніше Італією) на три категорії:
Категорія A - осіб, яких вважали небезпечними: їх негайно інтернували.
Категорія B - "сумнівні": їм накладали обмеження пересування, але не завжди інтернували.
Категорія C - "безпечні": більшість не інтернували.
Спершу лише невелику кількість людей помістили до таборів, але після падіння Франції і страху вторгнення у 1940 році політика загострилась.

"Arandora Star" та масове інтернування 1940 року
Улітку 1940 року майже всіх німців і австрійців, незалежно від їхніх реальних поглядів, тимчасово інтернували.

Після нападу на Перл-Гарбор Президент Рузвельт підписав Executive Order 9066 (19 лютого 1942), що дозволив виселення та інтернування людей японського походження з Західного узбережжя.
Кого інтернували:
120 000 осіб японського походження
~70 000 з них були громадянами США
решта - громадяни Японії з довгостроковим проживанням у США
Їх відправляли до спеціальних таборів (Manzanar, Tule Lake, Heart Mountain, Topaz та інші).
Причина - страх шпигунства та саботажу, хоча жодних доказів масової загрози не було.
Умови:
втрати майна, бізнесів, домівок
життя за колючим дротом під охороною
обмеження свободи пересування
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28.11.2025 17:46 Відповісти
А ще у америкосів на той час була політика сегрегації, а у Британців політика нульової терпимості до осіб аборигенів які проживали на території країн колоній. Не забудь додати що тоді і після тоді на території Канади і Австралії проводилася політика насильницької асиміляції.
А ще тоді не було епохи інтернету.
Ти хочеш прирівняти першу половину 20 ст. з першою половиною 21 ст?
Чому б тоді зразу не прирівнювати просто до середніх віків.
І перед тим як ти одружився зі своєю дружиною іі може обрюхатити твій сюзерен?
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28.11.2025 19:10 Відповісти
Хоч би завтра не дізнатись, що серед них передали когось що воював на боці України, для зеленої шобли це самий цимес.
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29.11.2025 00:04 Відповісти
 
 