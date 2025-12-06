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Сложить оружие и сохранить жизнь или погибнуть: Дроны ГУР доставили военным РФ листовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тяжелые бомбардировочные дроны ГУР доставили на позиции военных РФ тематические листовки с напоминанием о персональной ответственности за участие в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Ко Дню Вооруженных Сил Украины воины подразделений активных действий ГУР МО Украины провели информационно-разъяснительную работу с военнослужащими армии агрессора", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тяжелые бомбардировочные дроны доставили на российские позиции тематические листовки с напоминанием о персональной ответственности за участие в преступной войне против Украины, а также о последствиях, которые неизбежно наступают за выполнение преступных приказов.

Дроны ГУР доставили листовки оккупантам

"Военные разведчики напомнили - каждый оккупант имеет выбор: сложить оружие и сохранить жизнь, или продолжать служить кремлевским вождям - и погибнуть.

Чтобы послание точно не осталось незамеченным, акцию подсилили работой дронов в классическом - ударном - режиме", - рассказали в ГУР.

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Дроны ГУР доставили листовки оккупантам

Автор: 

армия РФ (23096) ГУР (818)
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Топ комментарии
+4
По цій причині їх би зберігали, а не підтиралися ними.
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06.12.2025 21:05 Ответить
+3
буданов активізірувався, а шо там санаторій "Жовтень"? рейдернули? тепер за війну ніби взялися?

зелена імітація в розпалі
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06.12.2025 20:00 Ответить
+3
Тупуваті політруки в ГУР. Забули добавити, що ця листівка буде пропуском при здачі в полон, як це робили німці в свій час.
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06.12.2025 21:02 Ответить

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