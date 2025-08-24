РУС
Воины ГУР осуществили доставку "полевой почты" российским оккупантам. ВИДЕО

По случаю Дня Независимости Украины воины ГУР МО Украины на разных направлениях фронта осуществили акт массовой доставки "полевой почты" российским оккупантам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

В послании - напоминание захватчикам о неотвратимом финале их ничтожного существования: смерть, гниение в украинских черноземах, ад.

Послание оккупантам от ГУР

А чтобы информация из листовок усваивалась лучше, в комплекте с посланием шли залпы из реактивных систем залпового огня.

"Вооруженная борьба продолжается!", - отметили в ГУР.

Багато тексту, ванька стільки не зможе прочитати.
Можно було просто написати "іди домой, водки нет"
24.08.2025 15:43 Ответить
дорогі постріли на всяку фігню - дивно .
24.08.2025 16:05 Ответить
А чого ж жовто-сині кульки, як у минулі роки, не запускали? Дуже ж "ефективно"... Якщо у листівці написано про те, що окупант "не понимает и не поймет", то він і цю листівку не зрозуміє
24.08.2025 16:08 Ответить
"Добре слово і пістолет важать більше, ніж просто "добре слово"...". Тому до листівок додали залпи РСЗВ... Хто виживе - прочитає...
24.08.2025 16:26 Ответить
Пи-и-и-сьма сам я на почту ношу...
24.08.2025 16:18 Ответить
Гарна задумка...Смерть ворогам!!
24.08.2025 16:33 Ответить
Нарешті вони зрозуміють і їм буде соромно.
24.08.2025 16:36 Ответить
Якийсь дитячий садок... Кличте митців! нехай малюють як "українські зайчики пишуть листа кацапським гієнам"...
24.08.2025 16:54 Ответить
 
 