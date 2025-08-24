Воины ГУР осуществили доставку "полевой почты" российским оккупантам. ВИДЕО

По случаю Дня Независимости Украины воины ГУР МО Украины на разных направлениях фронта осуществили акт массовой доставки "полевой почты" российским оккупантам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

В послании - напоминание захватчикам о неотвратимом финале их ничтожного существования: смерть, гниение в украинских черноземах, ад.

А чтобы информация из листовок усваивалась лучше, в комплекте с посланием шли залпы из реактивных систем залпового огня.

"Вооруженная борьба продолжается!", - отметили в ГУР.

