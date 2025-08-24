Воїни ГУР здійснили доставку "польової пошти" російським окупантам. ВIДЕО

З нагоди Дня Незалежності України воїни ГУР МО України на різних напрямках фронту здійснили акт масової доставки "польової пошти" російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО.

У посланні ― нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього ницого існування: смерть, гниття в українських чорноземах, пекло.

А щоб інформація з листівок засвоювалась краще, в комплекті із посланням йшли залпи з реактивних систем залпового вогню.

"Збройна боротьба триває!", - наголосили в ГУР.

Також дивіться: Спільна операція ГУР та РДК: FPV-дрони та штурмовики знищили понад 90 окупантів. ВIДЕО