Воїни ГУР здійснили доставку "польової пошти" російським окупантам. ВIДЕО
З нагоди Дня Незалежності України воїни ГУР МО України на різних напрямках фронту здійснили акт масової доставки "польової пошти" російським окупантам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО.
У посланні ― нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього ницого існування: смерть, гниття в українських чорноземах, пекло.
А щоб інформація з листівок засвоювалась краще, в комплекті із посланням йшли залпи з реактивних систем залпового вогню.
"Збройна боротьба триває!", - наголосили в ГУР.
Можно було просто написати "іди домой, водки нет"