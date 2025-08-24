УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9780 відвідувачів онлайн
Новини Відео Листівки для окупантів
1 432 3

Воїни ГУР здійснили доставку "польової пошти" російським окупантам. ВIДЕО

З нагоди Дня Незалежності України воїни ГУР МО України на різних напрямках фронту здійснили акт масової доставки "польової пошти" російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО.

У посланні ― нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього ницого існування: смерть, гниття в українських чорноземах, пекло.

Послання окупантам від ГУР

А щоб інформація з листівок засвоювалась краще, в комплекті із посланням йшли залпи з реактивних систем залпового вогню.

"Збройна боротьба триває!", - наголосили в ГУР.

Також дивіться: Спільна операція ГУР та РДК: FPV-дрони та штурмовики знищили понад 90 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18526) листівки (44) ГУР (640)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Багато тексту, ванька стільки не зможе прочитати.
Можно було просто написати "іди домой, водки нет"
показати весь коментар
24.08.2025 15:43 Відповісти
дорогі постріли на всяку фігню - дивно .
показати весь коментар
24.08.2025 16:05 Відповісти
А чого ж жовто-сині кульки, як у минулі роки, не запускали? Дуже ж "ефективно"... Якщо у листівці написано про те, що окупант "не понимает и не поймет", то він і цю листівку не зрозуміє
показати весь коментар
24.08.2025 16:08 Відповісти
 
 