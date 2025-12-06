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Новини Фото Листівки для окупантів
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Скласти зброю та зберегти життя чи загинути: Дрони ГУР доставили військовим РФ листівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Важкі бомбардувальні дрони ГУР доставили на позиції військових РФ тематичні листівки з нагадуванням про персональну відповідальність за участь у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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"До Дня Збройних Сил України воїни підрозділів активних дій ГУР МО України провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з військовослужбовцями армії агресора", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що важкі бомбардувальні дрони доставили на російські позиції тематичні листівки з нагадуванням про персональну відповідальність за участь у злочинній війні проти України, а також про наслідки, які неминуче настають за виконання злочинних наказів.

Дрони ГУР доставили листівки окупантам

"Воєнні розвідники нагадали - кожен окупант має вибір: скласти зброю та зберегти життя, або продовжувати служити кремлівським вождям - і загинути.

Щоб послання точно не залишилося непоміченим, акцію підсилили роботою дронів в класичному - ударному - режимі", - розповіли в ГУР.

Також дивіться: ГУР та Рух опору підірвали автівку з окупантами у Херсонській області. ВIДЕО

Дрони ГУР доставили листівки окупантам

Автор: 

армія рф (21315) ГУР (896)
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Топ коментарі
+4
По цій причині їх би зберігали, а не підтиралися ними.
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06.12.2025 21:05 Відповісти
+3
буданов активізірувався, а шо там санаторій "Жовтень"? рейдернули? тепер за війну ніби взялися?

зелена імітація в розпалі
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06.12.2025 20:00 Відповісти
+3
Тупуваті політруки в ГУР. Забули добавити, що ця листівка буде пропуском при здачі в полон, як це робили німці в свій час.
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06.12.2025 21:02 Відповісти

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