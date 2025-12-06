Скласти зброю та зберегти життя чи загинути: Дрони ГУР доставили військовим РФ листівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Важкі бомбардувальні дрони ГУР доставили на позиції військових РФ тематичні листівки з нагадуванням про персональну відповідальність за участь у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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"До Дня Збройних Сил України воїни підрозділів активних дій ГУР МО України провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з військовослужбовцями армії агресора", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що важкі бомбардувальні дрони доставили на російські позиції тематичні листівки з нагадуванням про персональну відповідальність за участь у злочинній війні проти України, а також про наслідки, які неминуче настають за виконання злочинних наказів.

"Воєнні розвідники нагадали - кожен окупант має вибір: скласти зброю та зберегти життя, або продовжувати служити кремлівським вождям - і загинути.

Щоб послання точно не залишилося непоміченим, акцію підсилили роботою дронів в класичному - ударному - режимі", - розповіли в ГУР.

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